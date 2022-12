Gemeente zet aan tot bewegen met sportwedstrijd op Strava

De voorbije twee jaar beloonde de sportdienst van de gemeente Wielsbeke sportende Wielsbekenaren. Nieuw dit jaar is De Sportstoel. “Wie een sportopdracht vervult en als eerste in de stoel zit, wint een mooie prijs”, legt Clint Delaere van de sportdienst uit.

De wedstrijd Wielsbeke Sport ontstond in het coronajaar 2020. Clubsporten konden toen niet plaatsvinden, maar de sportdienst werkte een alternatief uit om mensen te doen bewegen. De sportdienst organiseert nu opnieuw deze wedstrijd.

“We dagen de Wielsbekenaren uit met een bewegingsopdracht. Tegelijk zetten we op meerdere dagen per week ergens in Wielsbeke de sportstoel uit. Wie er het eerst inzit na het volbrengen van de sportopdracht, ontvangt een prijs. Op die manier willen we veel Wielsbekenaren motiveren om te sporten”, legt Clint Delaere uit. De locatie van de stoel verschijnt ’s avonds tussen 19 en 19.15 uur op de facebookpagina Sport in Wielsbeke.

tegenprestatie

Tot en met 11 december kiezen Clint en de sportdienst voor dit concept. Van 12 tot 18 december zoeken ze de meest competitieve sporter van Wielsbeke. “Elke dag van die week is er een sportopdracht. Wie die dag het beste scoort, krijgt het meeste punten. Wie op zondag het meeste punten heeft, is de sportiefste inwoner 2022.”

Tot slot beloven het gemeentebestuur en de sportdienst een sportieve tegenprestatie. “Als de Wielsbekenaren in die week 500 uren sporten, leveren we die prestatie.” Vorig jaar fietste Clint als tegenprestatie van Wielsbeke naar Parijs. “Of ik dit jaar opnieuw zo’n afstand zal fietsen? Dat hou ik nog even voor mezelf”, lacht hij.

Info: www.wielsbeke.be/wielsbekesport2022