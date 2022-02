Gemeente huldigt Maldegemse sportkampioenen op podium Parkcross

Na de huldiging van de winnaars van de Parkcross zette het gemeentebestuur enkele Maldegemse sportkampioenen in de bloemetjes.

Manon Claeys werd gehuldigd voor haar mooie prestatie op de Paralympische Spelen 2021, waar ze twee bronzen medailles behaalde, een in de individuele test en een in de vrije kür van de paradressuur (graad IV). Een tweede atlete die in de bloemetjes werd gezet, was Laurence VandeVyver, die op de Paralympische Spelen 2021 de achtste plaats behaalde in de tijdrit en in het handbiken de achtste plaats in de mixed team relay. Ook Belgisch Kampioen veldrijden 2022 en zilveren medaillewinnaar op het WK veldrijden 2022 Emiel Verstrynge, die vrijdag zijn twintigste verjaardag vierde, werd gehuldigd.

Jetlag

“Het was mooi om vandaag voor eigen publiek te kunnen rijden en te merken dat heel de gemeente achter je staat”, aldus Emiel Verstrynge. “Ik kom hier al van jongs af aan naar de cyclocross kijken, dus deze huldiging doet me wel wat. Jammer genoeg was ik vandaag niet zo goed in vorm. Ik verteerde de jetlag van mijn terugreis uit de Verenigde Staten niet zo goed, waardoor het vandaag voor geen meter liep. Gelukkig kan ik terugblikken op een heel geslaagd seizoen.”

Op het podium van de Parkcross werden ook een aantal jonge beloftevolle Maldegemse renners gehuldigd. (foto: MIWI)

Jong talent in de bloemetjes

Ook de jonge beloftevolle Maldegemse renners Senne Bauwens, Kay De Bruyckere, Xenna De Bruyckere, Sander De Foor (afwezig wegens ziekte), Mathias De Vriend, Andres Martens, Imio Haeghens, Emiel Osaer, Dima Roels, Matteo Van Waes, Quinten Van De Geuchte, Sam Versieck en Robbe Versluys werden na afloop van de Parkcross op het podium geroepen en onder luid applaus in de bloemetjes gezet.(MIWI)