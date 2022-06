G-Team van KOG Stasegem behaalt gouden medaille op Special Olympics

Het G-Team van voetbalvereniging KOG Stasegem haalde voor de zesde keer op rij een gouden medaille tijdens de Special Olympics. “We zijn opgetogen”, zegt begeleider Sophie Depypere.

“Ze gingen uit de bol, mooi om zien”, aldus manusje-van-alles Sophie Depypere, die dit jaar verkozen werd tot Krak van Harelbeke. Ook de trainers zijn erg tevreden met het resultaat. “We hebben bewust niet met onze sterkste ploeg aangetreden om iedereen een kans te geven te spelen. Ze zijn voor ons allemaal gelijk. We zagen discipline, concentratie, mooi voetbal met mooie goals, mooie passen en samenspel”, zeggen trainers Kris, Dimi en Filip. “We geven graag een pluim aan onze kapitein Gianni die zelfs als hij zelf kan scoren, nooit nalaat ook een ander te laten scoren door op het gepaste moment een pas te geven. Hij houdt de ploeg samen. Ook proficiat aan onze oudste speler Bram (48).” Het voetbalteam, de begeleiders, het bestuur en de kookouders waren vier dagen ter plekke. “Het is aandoenlijk om te zien hoe hecht die groep samenhangt en iedereen mag zijn zegje doen”, aldus een lachende Sophie.

De trip werd mede mogelijk gemaakt door Dovy Keukens en Didier Declercq, voorzitter van Devils Rock For An Angel, een Metalfest voor goede doelen. Ook Lions Harelbeke doet een deftige duit in het zakje. “We mogen nu al meegeven dat we de ploeg zeker nog vijf jaar willen steunen”, getuigt Marc Baesen als voorzitter van de sociale commissie van Lions Harelbeke Liederik.