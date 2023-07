‘Fietsen naar Morgen’: Nieuwe fietsroute Middelkerke – Oostende – Gistel verbindt ondernemers aan de Kust en het Brugse Ommeland

In ‘t Groenselpoortje in Middelkerke werd door Westtoer en Inagro de derde fietsroute binnen het project ‘Fietsen naar Morgen’ voorgesteld waarbij duurzaam toerisme en recreatie centraal staan. De fietsroute Middelkerke – Oostende – Gistel is 52 km lang en loopt langs een vijftiental lokale ondernemers. In totaal zullen veertien fietsroutes de recreanten gidsen langs boerderijen, lokale producenten en andere korte ketenondernemers.

‘Fietsen naar Morgen’ is een samenwerking tussen Westtoer en Inagro, gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De projectnaam is geïnspireerd op de strategische visie ‘Reizen naar Morgen’ van Toerisme Vlaanderen waarbij het milieu, de lokale bewoners en ondernemers en de lokale cultuur centraal staan.

Veertien fietsroutes

De veertien fietsroutes van ‘Fietsen naar Morgen’ worden uitgerold doorheen de hele provincie West-Vlaanderen, met de ambitie de samenwerking tussen lokale ondernemers en landbouwers te stimuleren en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en belevingen. Deze extra dynamiek zorgt ervoor dat wonen en werken op het platteland nog aantrekkelijker wordt.

“Elk jaar vormen de 6 miljoen recreatieve fietsers in West-Vlaanderen een groot potentieel voor deze landbouwers en andere lokale ondernemers hier aan de Kust en in het Brugse Ommeland. Deze fietsroute zal hen verbinden. Dankzij nieuwe samenwerkingen creëren we toeristische belevingen die de lokale economie en de werkgelegenheid op het platteland stimuleren”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Toerisme.

Middelkerke-Oostende-Gistel

De derde route die werd gelanceerd binnen het project is de route Middelkerke – Oostende – Gistel. Deze is 52 km lang, maakt gebruik van het knooppuntennetwerk en telt een vijftiental ondernemers die op innovatieve wijze lokale hoeve- en streekproducten aanbieden. Zo kunnen bij hoevehotel ter Haeghe in Gistel de hotelgasten hun eigen gepersonaliseerde picknick samenstellen aan de hand van de hoeve- en streekproducten uit het ontbijtbuffet.

Terwijl ze op ontdekking gaan tijdens de fietstocht, kunnen ze genieten van de lokale lekkernijen die langs het traject worden geproduceerd. Ook bij Hoeve ‘t Groenselpoortjie of Kappelleweidehof kunnen er picknicks worden besteld. Bij Bistro de Swaene worden dan weer lokaal gebrouwen bieren geserveerd.

Langs de fietsroute kan zowel jong als oud hun landbouwkennis testen. Infobordjes met landbouwweetjes laten de fietser reflecteren over de aanwezige land- en tuinbouw. Er zullen ook stuurlinten te verkrijgen zijn met daarop de te volgen knooppunten.

“Landbouweducatie van zowel kinderen als volwassenen is belangrijk omdat de burger niet meer vertrouwd is met de hedendaagse land- en tuinbouw. Door de fietser in contact te brengen met het lokaal lekkers op de route en hen te informeren over de aanwezige land- en tuinbouw dragen we op een heel laagdrempelige manier bij aan het verbeteren van de imago van de sector. Daarnaast heeft dit ook een positief effect op de streekidentiteit”, aldus Bart Naeyaert, gedeputeerde voor landbouw. (Luc Cassiman)