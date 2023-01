Fietsen Devos en De Porcherie organiseren nieuw wielerevent ‘Strade Vive – Bikefest’ in Sint-Eloois-Vijve

Op zaterdag 4 maart 2023 vindt de eerst editie plaats van het Strade Vive – Bikefest. Dat is een nieuw wielerevent met start & finish aan horeca- en eventzaak De Porcherie te Sint-Eloois-Vijve.

Er zijn uitgestippelde fietsroutes voor zowel cyclisten als VTT’ers met afstanden voor elk niveau. Voor de wielertoeristen is er een route van 67 of 108 kilometer met snelle stukken en bekende passages van de voorjaarsklassiekers. De mountainbikers kunnen kiezen uit een toer van 35, 52 of 75 kilometer met technische uitdagingen, passages door privébossen en nieuw te ontdekken singletracks.

Strade Bianche

De naam Strade Vive verwijst naar de voorjaarsklassieker de Strade Bianche die ook die dag gereden wordt. Na het fietsen is er namelijk een afterparty met de voorjaarsklassieker op groot scherm, dj’s en aangepast entertainment in de Porcherie. Deelnemers worden in de watten gelegd met een warme hap en een frisse Kwaremont. Daarnaast zullen er ook verschillende standen zijn met o.a. een teststand “Vossies Famous Bikefest” met professionele fietsen van Fietsen Devos.