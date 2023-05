Fiat voor heraanleg van Brugse atletiekpiste

Brugge en Sport Vlaanderen hebben een overeenkomst bereikt voor de heraanleg van de atletiekpiste in Assebroek. Dat verklaarde sportschepen Franky Demon (CD&V) tijdens de gemeenteraad dinsdagavond. Maar over de wielerpiste Patrick Sercu en over een locatie voor Avanti Brugge is nog geen duidelijkheid.

Ook oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) juichtte het akkoord toe: “Op die manier komen er opnieuw 840.000 euro aan Vlaamse subsidies naar Brugge.”

Sportschepen Franky Demon (CD&V) wees er fijntjes op dat Brugge 83 procent van de kosten op zich neemt: “Ik hoop in juni al een aannemer te kunnen aanstellen. Hopelijk kan de heraanleg al in september starten.”

Masterplan

De nieuwe atletiekpiste is een dossier in de marge van een nieuw masterplan dat Sport Vlaanderen samen met Brugge wil realiseren. Volgens Geert Van Tieghem (N-VA) doen er geruchten de ronde dat de onderbenutte wielerpiste Patrick Sercu baan zou moeten ruimen voor een nieuw basketveld voor Avanti Brugge:

“Er is commotie bij vele Brugse wielerliefhebbers, waar moeten onze jonge baanwielrenners dan naartoe? Als je die outdoor wielerpiste beter wil gebruiken, overdek ze en gebruik de binnenruimte voor balsporten. Is Ter Groene Poorte geen betere locatie voor Avanti? Terug naar de roots!”

Avanti

Sportschepen Franky Demon probeerde het oppositeraadslid gerust te stellen: “Het masterplan van Sport Vlaanderen zit nog maar in de ontwerpfase, het is nadenken over een publiek-private samenwerking. De eerste stenen zullen pas in 2027-28 gelegd worden.”

“Wat basketbalploeg Avanti betreft, is de directeur van Ter Groene Poorte geschrokken van het N-VA voorstel om de te renoveren sportzaal voor deze basketploeg te gebruiken. De schooldirectie is niet happig om tweewekelijks 2500 basketbalfans op haar domein te verwelkomen.”