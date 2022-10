Europees Kampioenschap Halve Triatlon komt in 2023 naar Menen

Tijdens het weekend van 27 augustus 2023 wordt Menen het epicentrum van de triatlonsport in Europa. Naast de vierde editie van Decospan Triatlon Menen wordt dan immers het EK Triatlon Middle Distance2023 (1.9 km zwemmen – 90 km fietsen – 21 km lopen ), het EK Aquabike en het EK Aquathlon georganiseerd.

Vlaams Minister van Sport, Ben Weyts erkent het belang: “Voor Sport Vlaanderen is het organiseren van Kampioenschappen één van de manieren om zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren en blijvend aan het sporten te krijgen.”

Een fiere burgemeester Eddy Lust is zeer opgetogen dat de organisatie naar Menen werd gehaald. “Frederik, Henk en Ruben organiseerden reeds samen met hun team vrijwilligers de drie voorbije edities. We faciliteren deze mooie organisatie die ons als stad Menen op de kaart zet. De steun aan deze wedstrijd door de omliggende gemeentes wordt ook door ons bestuur sterk gewaardeerd. We vinden het tevens een meerwaarde dat er naast topsport ook nog steeds voldoende aandacht aan de recreatieve deelnemers wordt geschonken”, aldus burgemeester Lust.

Verblijfstoerisme

“Vanuit de Provincie West-Vlaanderen zijn we tevens verheugd om de regio rond Menen sterk in de kijker te kunnen zetten”, pikt gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu in. ” De 1.000 verwachte deelnemers zullen naast het sportieve ook kunnen kennis maken met onze provincie in al zijn facetten: de Groote Oorlog, het culinaire, de fiets-en wandelmogelijkheden, bier en andere streekproducten… Ook voor de horeca en het verblijfstoerisme zal deze organisatie een mooie input genereren.”

Ook Pieter-Jan Desmet (CEO Decospan Group ) is in zijn nopjes: “Als Europees marktleider in de verwerking van fineerhout kijken we ook over de grenzen heen. Bij het aangaan in 2020 van ons vijfjarig engagement stippelden we een bepaald traject uit dat ook onze ambities weerspiegelt. Naast het aanzetten tot sporten van onze werknemers kunnen we ons als bedrijf tevens vereenzelvigen met de organisatie: ijverig streven naar groei en perfectie.”

Alle vertrouwen

“De centrale ligging van Menen zal zorgen voor een groot aantal deelnemers uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland”, merkt Renato Bertrandi (Italië – voorzitter Europese Triatlon Bond) op. “De organisatie kreeg een goed rapport in 2022 zodat we alle vertrouwen hebben in de aanpak van Decospan Triatlon Menen.”

Zowel Johan Druwé (voorzitter Belgische Triatlon Bond ) en Michaël Schouwaerts (voorzitter Vlaamse Triatlon Bond ) zijn heel tevreden : “Het laatste EK in België vond plaats in 2007 in Brasschaat. Als medeorganisator zal Frederik Van Lierde (winnaar Hawaii 2013 ) ook nog wel eens terugdenken aan deze wedstrijd. Vanuit de sportinstanties zullen we alleszins onze volledige steun verlenen aan deze mooie organisatie!”