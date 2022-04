Enkel winnaars bij eerste Mouvement Running Criterium in Mariakerke

Op vrijdagavond werd de eerste wedstrijd georganiseerd van het nieuwe Mouvement Running Criterium in Oostende, een initiatief van de vzw Mouvement, in samenwerking met de scholen en de stad Oostende. De eerste wedstrijd had plaats in Mariakerke, met start en aankomst in het OLVO Mariakerke. Er waren een 50-tal deelnemers voor de jeugdloop en meer dan 100 deelnemers voor de 6 en 9 kilometer.

Na drie jaar heeft het populaire Oostends Loopcriterium, dat meer dan 30 jaar werd gelopen, opvolging gekregen met het Mouvement Running Criterium. Bedoeling is, volgens een nieuw concept, zoveel mogelijk kinderen en hun ouders aan het sporten te krijgen. Daarom wordt samengewerkt met scholen en sportclubs, die, voor, tijdens en na de loopwedstrijden, gratis initiatie bieden. Elke deelnemer ontvangt dezelfde goodiebag en er worden 17 prijswinnaars uitgeloot onder de deelnemers.

Na het criterium, dat bestaat uit acht events, wordt een rangschikking opgemaakt. De eindwinnaars worden gehuldigd tijdens het Feest van de Sport in Oostende. Op de zes kilometer ging de zege naar Cindy Vanlerberghe (Blankenberge) en Olivier Weerbrouck (Oudenburg). Op de 9 kilometer wonnen Eva Jonckheere (Oostende) en Nicolai Allegaert (Aartrijke).

Programma Mouvement Running Criterium: Sint-Andreas (20/5) – Ter Zee (3/6) – Raversyde Trail (10/7) – Beachrun (24/7) – Hermesloop (26/8) – Athena /Pegasus (30/9) – OLVO Gerstraat (7/10).