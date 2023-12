En onze sportieve Oscars van 2023 gaan naar.…

Onze wensen voor een top West-Vlaams sportjaar 2024 zijn voor volgende week, deze week kijken we eerst nog eens terug op 2023. In stijl: met het toekennen van onze Oscars van het Jaar, in Los Angeles een chique event, dat kunnen we in Roeselare ook. En we houden het dezer kerstdagen graag warm: in de krant van deze week start onze reeks ‘Kampioenen van het Jaar’, we reiken alleen Oscars uit aan topsporters die niet alleen topprestaties neerzetten, maar die we eveneens omarmen omwille van een lichtgevende context. (hoort al hoe de engelen in den hoge Jingle Bells zingen)

De Oscar voor de Onschuldigste…: Shari Bossuyt! Omdat wij geloven in de onschuld van onze toprenster: al die linken met de dopingzaak van veldrijder Toon Aerts – hetzelfde product, dezelfde streek: al te opvallend. En het is de omgekeerde wereld: Shari moet zelf bewijzen dat ze onschuldig is. We steken een handje toe: hef jouw Oscarbeeldje maar snel hoog in de lucht, Shari!

De Oscar voor de ‘Meest West-Vlaamse’…. : Emma Meesseman! En dus niét omdat ze de Belgian Cats naar de Europese titel leidde – haar Oostendse ploegmaat Julie Vanloo neemt al de honneurs waar in onze reeks Kampioenen. Maar omdat ze nu al jaren een wereldster is maar nóg steeds… zó gewoon Emma. Van Ieper, hometown. Zó eenvoudig en West-Vlaams gebleven, dat ze vorige maand werd verkozen tot West-Vlaams Ambassadeur was de logica zelve.

“Hef jouw beeldje maar snel hoog in de lucht, Shari!”

We hadden ook nog graag de Oscar van de Zachte Vuist uitgereikt aan Oshin Derieuw, maar die mag in de krant van deze week blinken op roodfluweel. Maar er is ook Tessa, Oscar voor de Beste Vrouwelijke Voetjes! En Sandrine, Oscar voor de Snelste Skeelers aan de Voetjes. Maar we wilden op dat podium naast al die vrouwen in glinsterende lange kleden ook mannen in strak maatpak. En dus: de Oscar voor Vliegende Duivel….: Olivier Deman! Van Cercletje naar de Bundesliga en de Rode Duivels! De Oscar voor Vliegende Moerasduivel: Michael Vanthourenhout, Europees kampioen veldrijden! De Oscar voor Vliegende Tornado: Alexander Doom, als derde Belg ooit onder de 45 secondengrens op de 400 meter!

Voor de Oscars voor Vliegende Antwerpenaar (Jelle Bataille) en voor Vliegende Wegduivel (Alec Segaert) was geen plaats, die zitten ook bij de Kampioenen. Maar maak plaats voor Vincent D’hondt uit Passendale: wereldkampioen darts en in 2023 ook nog in zijn rolstoel deelnemer aan de Dodentocht in Bornem. Oscar voor de Strafste van het Jaar!… Jingle Bells…! (engelengezang en klaroengeschal)