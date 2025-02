Emma Plasschaert over haar nieuwe coach en toekomstplannen: “Ik wil deze zomer pieken op het Europees kampioenschap”

Emma Plasschaert heeft na de Olympische Spelen haar prioriteiten herbekeken en besloten haar sportieve carrière voort te zetten. “De focus ligt op het terugkrijgen van het gevoel in de ILCA, het ontdekken van een nieuwe stijl van wedstrijdzeilen en zo weer in het olympisch circuit glijden”, zegt Emma.

Na de Olympische Spelen – voor het zeilen in Marseille nam Emma Plasschaert uitgebreid de tijd om na te denken over de nabije toekomst. Al snel voelde ze dat ze nog niet klaar was met haar sportieve carrière en dat ze zeker ook in 2025 nieuwe doelen wil nastreven. “Die flinke break, weg van de topsport, heeft me deugd gedaan”, bekent Emma Plasschaert vanuit Australië. “Ik gebruikte de voorbije maanden om op adem te komen en tijd te nemen met mijn man (olympisch kampioen Matt Wearn, red.). Wel onderhield ik de hele tijd mijn conditie. Zo spendeerde ik veel tijd op de fiets, met lopen en zwemmen én in de gym. Daarnaast heb ik ook van de opportuniteit gebruik gemaakt om extra ervaring op te doen op andere boten. Zo zeilde ik mee met het WK Etchell, een driemans-kielboot. Daarnaast oefende ik ook mijn foil-kundigheden om extra gevoel op het water te krijgen. Zo wou ik mijn horizon wat verbreden om voor de verdere toekomst zoveel mogelijk opties over te houden. The journey continues!”

Nieuwe input

Midden februari vliegt Emma Plasschaert terug naar België om begin maart in Portugal haar eerste trainingsstage in de ILCA-boot af te werken met haar nieuwe coach Thomas Guttormsen. “Deze heel ervaren Noorse coach werkte al met heel uiteenlopende zeilers en boten. In Parijs coachte hij het Noorse 49erFx-team naar een vierde plaats. Ik kijk enorm uit naar zijn wedstrijdervaring, naar nieuwe input en een nieuwe manier van werken. We hebben al een paar aangename dagen samen doorgebracht in november. De klik is er al!”

“Ik ben klaar om 2025 met 120 procent goesting aan te pakken”

Emma’s nieuwe coach, Thomas Guttormsen, kijkt ernaar uit om samen te werken met de Oostendse atlete. “Ik ben blij en enthousiast om aan de slag te gaan met een talentvolle en ervaren zeilster als Emma. Ik hoop dat mijn visie een verschil kan maken in haar campagne en dat we samen kunnen werken aan vooruitgang en hopelijk nog meer medailles in de toekomst.” Guttormsen brengt een schat aan ervaring mee, na het coachen van verschillende zeilers in de afgelopen zeven olympische cycli waarin zijn teams tweemaal olympisch goud wonnen en enkele top 8-plaatsen behaalden. “De overeenkomsten tussen de topzeilers in verschillende olympische klassen zijn opvallend. Samen met Emma’s sterke kwaliteiten als zeilster en performer geloof ik dat we iets bijzonders kunnen opbouwen. Een van de sleutelfactoren zal zijn om een mentaal voordeel te creëren voor de grote regatta’s deze zomer.”Emma’s stage in het Portugese Vilamoura zal ook dienen om een goeie overdracht te maken tussen Thomas en haar vorige coach Mark Littlejohn. “Ik wil Mark ook heel expliciet bedanken voor onze fantastische en intensieve samenwerking. We kunnen allebei terugblikken op zes mooie jaren met veel sportieve uitschieters en we nemen in de beste verstandhouding afscheid van elkaar”, benadrukt Emma. “Mijn focus voor de komende maanden ligt vooral op het gevoel in de ILCA terug te krijgen en een geleidelijke opbouw om blessures te vermijden. Daarnaast willen we een nieuwe stijl van wedstrijdzeilen ontdekken en zo terug in het olympische circuit glijden. Ik wil pieken op het Europees kampioenschap in het Zweedse Marstrand in augustus.”

Dank voor steun

“Ik sta er ook nu niet alleen voor en wil dan ook iedereen bedanken die in mij blijft geloven. Sport Vlaanderen, Wind en Watersport Vlaanderen en Team Belgium die mijn programma voor 2025 mogelijk maken. En mijn persoonlijke sponsors Sportzot, Port of Ostend en Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort die er mee voor zorgen dat ik mij op het zeilen kan blijven focussen. Ik ben klaar om 2025 met 120 procent goesting aan te pakken.”