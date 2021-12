Op het wereldkampioenschap Ilca 6, de vroegere Laser Radial-klasse, voor de kust van Mussanah (Oman) heeft Emma Plasschaert de vierde race gewonnen. Hiermee neemt Plasschaert de leiding in de tussenstand over.

Emma Plasschaert is in de rangschikking koploper voor de Duitse Julia Buellenberg en de Poolse Agata Barwinska. In de drie eerste races eindigde Plasschaert 29ste, 12de en derde. (PR)