Emiel Verstrynge pakt goud op EK veldrijden bij beloften in Namen: “Heb WK-teleurstelling hiermee doorgespoeld”

Maldegemnaar Emiel Verstrynge heeft op het EK veldrijden bij de beloften in Namen de Europese titel behaald. Thibau Nys (tweede) en Witse Meeussen (derde) zorgden voor een volledig Belgische podium.

De jonge Maldegemnaar Emiel Verstrynge pakt zo de eerste sterrentrui uit zijn carrière. Nochtans leek de Europese titel lange tijd naar de Nederlandse springveer Pim Ronhaar te gaan. De Nederlander was nog voor half cross in de aanval getrokken en bouwde al vlug een voorsprong op van 20 seconden. In de slotronde kraakte hij evenwel volledig en uiteindelijk moest hij vrede nemen met de vijfde plaats. Met nog een halve ronde te rijden, en na een lange inhaalrace had Verstrynge de Nederlander vervoegd. Toen Ronhaar een foutje maakte, kwam de jonge Maldegemnaar zelfs alleen aan de leiding. Hij finishte voor de Belgen Thibau Nys en Witse Meeussen.

Ik denk dat ik nog helemaal niet goed besef wat deze overwinning allemaal teweeg zal brengen – Emiel Verstrynge

“Ik was naar de Citadel van Namen afgezakt met revanchegevoelens”, vertelde de kersverse Europese beloftenkampioen na afloop. “Ik had mezelf ook wat druk opgelegd. Ik wou immers de ontgoocheling van vorig jaar tijdens het WK helemaal wegspoelen. Vandaar dat ik me vandaag tot doel had gesteld beter te doen dan die tweede plaats, na Joran Wyseure, op het WK in Fayetteville. Ik ben alvast in mijn opzet geslaagd. Ik heb mijn eerste doel dit seizoen al bereikt. Misschien kan ik vanaf nu met deze titel de WK-teleurstelling achter mij laten.”

Alles laten bezinken

Emiel Verstrynge mag een seizoen lang deze wit-blauwe ‘sterrentrui’ dragen. “Ik vind het alvast een mooi shirt en die zege betekent wel heel veel voor mij. Maar ik denk dat ik nog helemaal niet goed besef wat deze overwinning allemaal teweeg zal brengen. Ik moet alles nog wat laten bezinken. Dat zal wel snel volgen, denk ik. Ik mag trots zijn op hetgeen ik verwezenlijkte hier in Namen. Ik ga nu wat tijd vrijmaken om deze titel te vieren, maar ook niet te uitbundig.”

V.l.n.r. Thibau Nys, Emiel Verstrynge en Witse Meeussen zorgden voor een volledig Belgisch podium op het EK veldrijden voor beloften. © BELGA