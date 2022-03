Eli Iserbyt en Oshin Derieuw gehuldigd als Kuurnse sportlaureaten van 2021

Zondagmorgen heeft de Kuurnse sportraad de sportlaureaten voor het jaar 2021 bekend gemaakt.

Bij de meisjes ging de titel van sportlaureaat naar Yente Lampaert (12) die onder meer vorig jaar laureaat werd binnen haar categorie op de internationale wedstrijd Global Dance Open samen met haar danspartner. Daarnaast wist ze ook nog een derde plaats weg te kapen met haar danspartner Lise Dumont (12) uit Ooigem van dansschool Dance-Control binnen de gehele streetcategorie in het dansen.

Ook op het Belgisch kampioenschap in Houthalen-Helchteren overtuigde Yente. Sportlaureaat bij de jongens werd Achile Dermaux (12). Hij is gymnast bij Vaste Vuist Lauwe. Zijn prestaties als toestelturner zijn dan ook van een hoog niveau. Achile droomt er alvast van om ooit mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen.

Kuurns sportlaureaat 2021 bij de vrouwen is tweevoudig bokskampioen Oshin Derieuw geworden. Zij werd in 2021 onder meer EBU Europees Welter kampioen en mocht tevens de Gant D’ Or in ontvangst nemen. Veldrijder Eli Iserbyt is Kuurns Sportlaureaat geworden bij de mannen. Zijn trainingsschema liet echter niet toe om persoonlijk zijn trofee af te halen tijdens de uitreiking.

(BRU)