Eindelijk make-over voor SPC: Sport- en Cultuurcentrum Varsenare met twee jaar vertraging aangepakt

Met twee jaar vertraging kan straks worden begonnen aan de grondige vernieuwing en verbouwing van het Sport- en Cultuurcentrum van Varsenare. Het gemeentebestuur hoopt alle werken in een jaar rond te hebben. Al zullen die een flink pak duurder uitvallen dan aanvankelijk gebudgetteerd.

Schepen van Sport Geert Depree kan niet wachten tot de verbouwing van het SPC achter de rug is. Het centrum kent volle bezettingscijfers, maar vooral de kleedkamers en sanitair zijn aan een grondige renovatie toe. En dan is er nog het hardnekkige probleem van insijpelend water op regendagen.

“Ja, normaal gezien was deze renovatie al achter de rug”, zegt de schepen. “We beginnen eraan zodra de omgevingsvergunning is vernieuwd. Die was verlopen in de coronaperiode, en in de laatste aanvraag waren er enkele tekortkomingen. We hopen alles in een jaar rond te hebben.”

Er komt een grondige renovatie, met bijzondere aandacht voor het energieaspect. De schepen geeft een overzicht.

“De entree, cafetaria, bibliotheek en aanpalende cultuurlokalen worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Alle kleedkamers van de sporthal en de voetbal- en krachtbalclub worden vernieuwd. In het oorspronkelijke gebouw – dus niet de nieuwere uitbreiding zoals de cultuurzaal – wordt alle techniek vernieuwd. Er komt een nieuwe fietsparking, waar de fietsen overdekt staan, in een zone met camerabewaking.”

“Voorts wordt er een bijkomende polyvalente zaal gebouwd, aanpalend aan de oostzijde van het complex; die zal onder meer worden gebruikt voor indoor petanque. De theaterzaal blijft behouden, maar de verwarmingsketel wordt vervangen en de andere techniek wordt gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem. En de cultuurlokalen op de verdieping worden een stukje uitgebouwd, tot aan de luifel die nu de gevechtsportzaal en de cultuurlokalen verbindt. De gevechtsportzaal wordt op die manier ook aan het centrum gekoppeld.”

Plus twintig procent

Rest dan nog het kostenplaatje.

In de gemeenteraad van februari 2020 was dit dossier goedgekeurd voor 3,3 miljoen euro aan verbouwingen en 1,5 miljoen euro aan investeringen in techniek– waarbij vooral de verwarmingsinstallatie een grote hap uit het budget neemt: er worden zonnepanelen geplaatst en voor de warmteopwekking wordt gebruikgemaakt van een BEO-veld (Bodem Energie Opslag, geothermie met leidingen diep in de grond). Maar met de huidige prijszetting in de bouw valt te verwachten dat die budgettering onvoldoende zal zijn. “We schatten in dat er een meerprijs zal zijn van 20 procent, op het materiaal”, zegt schepen Depree. (Patrick Anthone)