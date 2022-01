Dwars door Brugge kan nu ook in duo gelopen worden

Op zondag 8 mei vindt na twee jaar opnieuw een volwaardige editie van ENGIE Dwars door Brugge plaats. Het gaat om de 41ste editie waar de deelnemers kunnen kiezen voor een prachtig parcours van 5 of 15 kilometer doorheen de Brugse binnenstad. Wie wenst deel te nemen kan zich nu reeds inschrijven.

Een nieuwigheid dit jaar is dat je de 5 km ook per twee kan lopen. In de CM-Duorun ben je met een zogenaamde buddyline verbonden met je loopmaatje. Tijdens de CM-Duorun toon je letterlijk de speciale band met je looppartner.

Net als veel Bruggelingen kijkt ook schepen van Sport Franky Demon opnieuw uit naar opnieuw een echte editie van Dwars door Brugge. “Eén met groepsstart waarbij veel stadsgenoten naar buiten komen om te supporteren langs het parcours. De corona-edities met individuele start verspreid over het weekend waren zeer waardevol, want het bood veel mensen perspectief in moeilijke tijden. We gaan in 2022 het beste van twee werelden te combineren, met start in de ochtend en de sfeer van een echte wedstrijd.”

“Dwars door Brugge is en blijft een loopklassieker”, vult burgemeester Dirk De fauw aan. “Traditioneel nemen veel inwoners zich voor om in het nieuwe jaar meer te gaan sporten. Deze wedstrijd is daarvoor een ideaal doel. Door je tijdig in te schrijven, maak je dat doel iets concreter en motiveer je jezelf om ook de komende maanden op regelmatige basis te gaan sporten.”

Meer dan 6000 deelnemers

De organisatie rekent opnieuw op meer dan 6.000 deelnemers. Nooit werd er zoveel gelopen als nu. De coronacrisis heeft bewegen bij veel mensen hoog op de agenda geplaatst. De school Ter Groene Poorte is op 8 mei voor elke loper de uitvalsbasis. Hier bevinden zich de kleedkamers en de bewaarplaats voor sporttassen en kunnen de lopers hun borstnummer afhalen.

De start van de 15 km wordt om 10.45 uur 100 meter verderop gegeven op het plein onder de Balkonrotonde. Het parcours kronkelt vervolgens door hartje Brugge langs bekende straten en pleinen als Het Zand, de Steenstraat, de Grote Markt, de Burg, de Rozenhoedkaai en de Dijver. De finish ligt op Domein Ter Groene Poorte in de Spoorwegstraat.

De deelnemers aan de 5 km gaan om 10.15 uur van start nabij het Begijnhof in de Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat, ter hoogte van het Minnewater. Net als de lopers van de 15 km finishen ook zij bij Ter Groene Poorte.

Naast de 5 en de 15 km staat er op zondag 8 mei in ENGIE Dwars door Brugge ook nog een Kids Run op het programma. Om 09.45 uur mogen kinderen tussen 4 en 12 jaar de spits afbijten in een race over 1 km. (ACR/ Foto ACR)