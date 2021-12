Drie sportclubs krijgen nieuw gedeeld clubhuis op de Schorre

De Schorre krijgt een volledig nieuw clubhuis dat gedeeld zal worden door drie Oostendse sportclubs. Baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en American Footballclub Ostend Pirates kijken uit naar de komst van het clubhuis, dat tegen eind 2023 klaar moet zijn. “Het zal ons verder doen groeien.”

Vijf kleedkamers met douches, twee kleedkamers voor scheidsrechters, een polyvalente ruimte met kitchenette en bar, publieke sanitaire voorzieningen, een overdekt terras en drie grote bergingen: dat is kort samengevat waarover het nieuwe clubhuis zal beschikken. Baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en American Footbalclub Ostend Pirates zijn al jaren vragende partij naar een dergelijk clubhuis. De Ostend Pirates trainen en spelen al jaren op de velden van de Schorre en moesten telkens een karrenvracht aan materiaal meesleuren naar het sportpark. De Stad zorgde daarom voor twee zeecontainers die konden dienen als opbergruimte. Maar met het nieuwe clubhuis zijn ze nog net iets meer opgezet. “Dit is fantastisch”, is de eerste reactie van voorzitter Glenn Michiels. “We spelen hier al ruim 20 jaar en een clubhuis behoorde altijd tot onze dromen. Alleen kwam het er nooit van. Het hoeft dan niet gezegd dat we daar heel blij mee zijn. Het zal ons vooral helpen groeien. Nu hadden we het gevoel dat we afgeremd werden.”

Ook allround medewerker van de Ostend Pirates Danny Velle is heel blij. “Ik ben er al van bij het ontstaan van de Pirates bij en ik weet dat de vraag er lang geleden al kwam”, zegt Danny. “Vooral voor de ouders die soms verkleumd van de kou langs de velden hun zonen komen aanschouwen zal het een grote meerwaarde zijn. Als het regent of het is bar koud, dan verdwijnen de ouders vaak even snel als ze gekomen zijn naar hun auto’s. Een clubhuis zal de band met de ouders versterken en het zal extra leden aantrekken. Momenteel zitten we aan zo’n 110, maar dat kunnen er een pak meer worden. Bij slecht weer kunnen we ook theorielessen geven in het clubhuis.”

Meerwaarde

Schepen van Sport, Bart Plasschaert (CD&V) wil met de bouw van de nieuwe accommodatie de clubs verder helpen groeien. “Er is een goede samenwerking tussen de dienst Sport en de drie betrokken sportclubs”, zegt de schepen. “De clubs hebben een zeer goede werking, maar worden momenteel geremd in hun groei door een gebrek aan toereikende accommodatie. Daar moet nu verandering in komen.”

Ook de andere sportclubs zijn tevreden. “We zitten al 20 jaar op deze locatie”, zegt secretaris van de Piranhas, Marc Leniere. “We maken momenteel gebruik van de speelvelden en van de kleedkamers in blok R, en we kregen dan wel twee zeecontainers om ons materiaal wat dichter te stockeren, maar het blijft heel moeilijk. Dat we nu een nieuw clubhuis krijgen, is een grote meerwaarde.”

“Het nadeel waren de verre kleedkamers en het feit dat we ons materiaal telkens mee naar huis moesten sleuren”, zegt ook Soheel Hussain van de Piranhas. “De bar en het terras zijn een absolute meerwaarde voor onze supporters.”

Het clubhuis zal bovendien voldoen aan alle toegankelijkheidseisen en zal 985.000 euro kosten, exclusief BTW. De start van de werken is voorzien voor het najaar van 2022.