“Dit WK is geen hoofddoel”: zeilster Emma Plasschaert wil in Argentinië vooral ervaring opdoen

Op haar 30ste staat Emma Plasschaert voor een van de belangrijkste jaren uit haar sportieve carrière. Komende zomer mikt de Oostendse in Marseille, waar de zeilcompetitie zal plaatsvinden, immers op olympisch goud. Momenteel is Plasschaert aan de slag op het laatste belangrijke kampioenschap voor de Spelen: het WK in Argentinië.

In tien jaar op professioneel niveau heeft Emma Plasschaert al een palmares uitgebouwd om u tegen te zeggen. Haar twee wereldtitels, in 2018 (Aarhus) en 2021 (Al-Mussanah), staan helemaal bovenaan, maar daarnaast was de Oostendse geografe goed voor twee bronzen EK-medailles en één bronzen WK-plak. Ook won Plasschaert in 2018 de WB-manche in Marseille, de Zuid-Franse stad waar komende zomer het zeiltornooi op de Olympische Spelen zullen plaatsvinden.

Leercurve

2023 bracht jammer genoeg niet wat Plasschaert ervan verwacht had. Ze werd zesde op het WK, zesde op het olympische testevenement en negende op het EK. “Puur op vlak van resultaten was het inderdaad niet zoals ik had gewild, want in geen enkele belangrijke wedstrijd eindigde ik op het podium”, geeft ze toe.

“Tijdens het testevenement kwamen enkele ongelukkige omstandigheden op hetzelfde moment samen, maar ik maakte ook enkele kleine foutjes die grote gevolgen hadden. Daardoor tuimelde ik van het podium. Uiteraard kan ik daar moeilijk tevreden mee zijn, maar aan de andere kant ben ik wel heel blij met de manier waarop we alles in 2023 aangepakt hebben en met de leercurve die ik heb doorgemaakt. Ik hoop en ben er eigenlijk ook van overtuigd dat ik klaar ben voor 2024.”

“Dit WK in Argentinië is wel geen piekmoment voor mij, omdat de timing simpelweg heel raar is. Bovendien zeilen we op een locatie die niemand echt kent en is het een verre reis. Neen, dit is voor mij geen hoofddoel, maar het is en blijft natuurlijk wel een WK. Een wereldkampioenschap is altijd belangrijk, al staat het zeker niet op dezelfde hoogte als Parijs 2024.”

Waardemeter

Plasschaert kijkt er vooral naar uit om zich te meten met de tegenstand. “Op een WK bekamp je alle concurrentes die straks ook op de Spelen rivalen zullen zijn. Dat is meteen ook dé reden waarom ik naar Argentinië ben afgereisd. Als er veel andere grote zeilcompetities met sterke tegenstandsters zouden zijn, had ik dit WK misschien wel aan mij laten voorbijgaan.”

“Maar nogmaals, het is en blijft dus een WK en opnieuw een kans om een medaille te behalen. Zelf hoop ik vooral op goede omstandigheden. In Argentinië is het volop zomer, dus krijgen we hopelijk een mooie wind. Dat zal normaal het geval zijn. Dat het een mooi kampioenschap mag worden. En een nieuwe ervaring waaruit ik veel kan leren.”

Belangrijkste concurrentes

In Tokio 2021 moest Plasschaert vrede nemen met een vierde plaats. Ondanks haar twee wereldtitels topt de Oostendse niet het favorietenlijstje voor de komende Spelen. Marit Bouwmeester werd olympisch kampioene in Rio en behaalde zilver en brons in respectievelijk Londen en Tokio. De 35-jarige Nederlandse veroverde daarnaast vier keer goud op zowel het EK als het WK. De 32-jarige Deense Anne-Marie Rindom is de olympische kampioene van Tokio 2021 en heeft intussen ook al twee wereldtitels op haar palmares staan.

“Vandaag spreken we nog altijd over dezelfde concurrentes”, beaamt Plasschaert. “Maar daarnaast zie ik ook twee sterke jongeren die aan het opkomen zijn: de Zwitserse Maud Jayet (27 jaar, red.) en de Hongaarse Maria Erdi (25 jaar, red.), die afgelopen zomer wereldkampioene werd. Zij zullen mijn voornaamste concurrentes worden, denk ik. Het testevenement in Marseille leerde me dat we al veel over die locatie weten. Snelheid wordt belangrijk, net als een goede start. In 2023 hebben we goed werk geleverd. De komende maanden kunnen we gericht aan het werk gaan.”

Man wereldkampioen?

Leuk extraatje: Plasschaert is getrouwd met de Australiër Matt Wearn, in Tokio olympisch kampioen bij de heren in de ILCA 6-klasse. Vorige zomer werd Wearn ook wereldkampioen. “Volgens mij is de kans reëel dat hij in Argentinië opnieuw goud verovert. (glimlacht)”

“De Brit Micky Beckett wordt normaal zijn belangrijkste concurrent, maar ik geef Matt 70 procent kans om die wereldtitel binnen te halen”, besluit Plasschaert, die sinds september 23 dagen in België vertoefd heeft. Ze lacht. “Ik weet het: dat is erg miniem. De planning voor 2024 staat nog niet helemaal vast, maar ook het komende half jaar zal ik niet vaak in Oostende of Gent terug te vinden zijn.”