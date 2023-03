Diede Callens en Nicolas De Smet Anzegemse sportfiguren van het jaar

Vrijdag werden de plaatselijke sportlaureaten en sportfiguren in de kijker gezet in cc De Ansold. Uit de laureaten koos een externe jury Diede Callens als sportfiguur van 2022 in de categorie -16 en bij de volwassenen was de titel weggelegd voor Nicolas De Smet. “De jaarlijkse sporthuldiging is het ideale moment om het doorzettingsvermogen van onze Anzegemse sporters, hun liefde voor de sport, de passie én hun inspanningen eens extra te belichten”, stelt schepen van Sport Yannick Ducatteeuw (INZET).

De sportdienst in samenwerking met de sportraad vertegenwoordigden de Anzegemse kleuren in stijl en maakten er een sfeervolle avond van. Zij zetten 37 sporters in de bloemetjes waarvan 22 in de jongerencategorie -16 en in de categorie voor volwassenen nog eens 15 sportbeoefenaars.

In de categorie -16 werd Lien De Keukelaere laureate voor de sporttak atletiek en Jytte Dewaele voor gymnastiek. Voor paardrijden kaapte een grote groep jongeren een trofee weg: Jef en Laura-Marie Bouts, Diede en Freeke Callens, Elise De Clercq, Margaux en Morgane Deblon, Tesha Degroote, Hanne Dejaeghere, Fleur en Lieze Demeulemeester, Maithe Dewitte, Lotte en Timon Gevaert, Anouk en Felice Gryspeert, Isabella Jacobs, Julot Taghon, Eline Messiaen en Oona Vervaecke.

Schepen Ducatteeuw liet al lachend optekenen dat er bij de huldiging van volgend jaar zeker ook eens iets voor al die talentrijke paarden zelf dient te gebeuren.

In de categorie volwassenen werden ook puike prestaties geleverd. Trofeeën werden overhandigd aan judoka Mike Demiddele, in de paardensport aan wijlen Bruno Haerens, Stijn Van Nieuwenhuyse en Kristof, Vervaecke, alsook aan wielrenners Korneel De Viaene, Torsten Demeyere en Victor Vaneeckhoutte. Ignace Soenens kreeg een trofee in de sporttak waterskiën en Henk De Keukelaere, Matteo en Nicolas De Smet, Karel Dewaele, Ann Parmentier, Sophie Vandepitte en Maaike Vander Cruyssen leverden schitterende resultaten binnen de discipline atletiek.

Ook ploegen op het podium

Naast individuele sporters werden ook drie ploegen gehuldigd. In het voetbal werd voetbalclub SV Anzegem met twee ploegen kampioen (U15 en U21). Ook in de paardensport behaalde Landelijke Rijvereniging Anzegem het hoogste schavotje in de categorie 8-tal Licht.

Sportverdienste

Uitzonderlijke prestaties werden gevierd onder de categorie ‘Sportverdienste’. Jean-Marie Vandenheede, Gilian Devolder en Jasper Bert lieten zich van hun sportiefste kant zien. Jean-Marie liep zijn honderdste marathon in 2022, terwijl Gilian en Jasper zich inzetten voor het goede doel. Ze fietsten 750km in dertig uur en zamelden zo 4.300 euro in voor ‘Kom op Tegen Kanker (team Bidon)’.

Sportfiguur van Anzegem

Uit de laureaten binnen de jongeren- en volwassenencategorie koos een externe jury de Anzegemse sportfiguren van 2022. Uiteindelijk trokken Diede Callens (-16) en Nicolas De Smet (volwassenen) aan het langste eind.