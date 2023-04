Diamanten Brugse sportprijzen uitgereikt

Donderdag 20 april vond de 60ste editie van de Brugse Sportprijzen plaats. Dit vroeg in de stadsschouwburg om een feestelijk tintje en daarom werd als thema diamant gekozen. Allereerst werden alle Belgische kampioenen gelauwerd.

De Brugse Sportraad reikte een jeugdtrofee uit aan Fien Vandewal (Brugse Zwemkring) voor haar knappe prestaties, ook internationaal, in het artistiek zwemmen. Bij de jongens ging de trofee naar shorttracker Fré Van Damme die ondertussen BSC inruilde voor een club uit Gent. Verder werd voor de 60ste keer de Trofee van Sportverdienste uitgereikt. Die eer was weggelegd voor Roger De Waele. Hij was niet enkel keurturner, zwemmer en militair vijfkamper maar ook basketter, volleyballer, duiker, loper, … en heeft internationale competities op zijn palmares.

Het Verbond van de Brugse Sportjournalisten bepaalde wie zich sportman, sportvrouw en sportploeg mag noemen. Voor 2022 ging de trofee voor sportploeg naar Club Brugge, die voor sportvrouw naar Delphine Dumoulin. Ze werd nationaal kampioen op de 100 km. Sportman werd Tristan Vandenbusschevoor zijn Europese en wereldtitel in het roeien. (ACR/foto DC)