Dentergem viert zijn sportkampioenen

Tijdens de kampioenenhuldiging zijn enkele indrukwekkende prestaties van Dentergemse sportkampioenen in de kijker gezet. Het gaat om sportlui die vorig jaar een indrukwekkende prestatie hebben neergezet. Een overzicht.

Sportman van het Jaar is Hervé Lefebre. Hij verdedigde met een groep van vijf de Belgische kleuren tijdens het WK Rimfire in Spanje, een schietsport. Hervé eindigde op het kampioenschap als 15e en behaalde een nieuw wereldrecord ‘Best target world record met 250 punten/ 24 X’s’. Hij behaalde overwinningen in 2024 in België, Nederland en Duitsland.

Sportvrouw van het Jaar is atletiekspeelster Ilona Dhaenens, verbonden aan AC Deinze. Ze werd provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioene op de 60 en 200 meter, won het voorprogramma van alle categorieën op de 60 meter van de IFAM in Gent en pakte goud op de Scholiereninterland op de 60 meter. Outdoor werd ze Belgisch kampioene op de 100 meter met een record van 11,85 sec. Ze won ook de 100 meter op de Youth Memorial Van Damme.

De Leieruiters uit Oeselgem mogen zich Sportclub van het Jaar noemen. Camille Vangheluwe, Fien Vandaele, Céleste Verstraete en Helena Wauters behaalden samen de titel ‘Provinciaal kampioen 4-tal DB1’. Helena Wauters werd zowel in de winter 2023-2024 als in de zomer 2024 ‘Provinciaal kampioen CL stijl en barema. Aukje Vandendriessche werd in de winter 2023-2024 ‘Provinciaal kampioen BB2 en BL. Pommelien Messiaen werd in de winter 2023-2024 ‘én in de zomer 2024 Provinciaal kampioen CB en CB1’ + ze werd ook in de zomer van 2024 ‘Nationaal kampioen CB1’

Freddy Vroman van VC Dentergem mag zich Sportverdienste noemen. Hij heeft het volleybal voor jongens in de club opgestart. Een mooi alternatief voor jongens die niet graag voetballen.

In de categorie G-sport behaalde Michiel Delmotte van Mivalti uit Tielt op de Special Olympics goud in het verspringen en zilver bij het hardlopen op de 100 meter. Laure-Anne Vandamme (Somival uit Waregem) nam voor de zesde keer deel aande Special Olympics Daar won ze goud op de 25m schoolslag, zilver op de 25 m vrije slag en zilver op de 50m schoolslag. Laure-Anne legt zich nu toe op de langere afstanden van 100m in functie van de volgende Special Olympics mei 2025 in Kortrijk. Ze zou er graag voor het eerst crawl zwemmen. Dries Van Lancker (Mivalti uit Tielt) behaalde goud in de categorie softbalwerpen op de Special Olympics in La Louvière. Voor 1.500 meter lopen ontving hij een zilveren medaille en op de 50 meter spurt werd hij vierde.

Drie mensen mogen zich tot slot Beloftevolle Jongeren noemen. Linde Delodder (atletiek, AC Deinze) voor doorzettingsvermogen en volharding. Ze plaatste zich voor het Vlaams kampioenschap indoor 400 meter (21e plaats) en Vlaams kampioenschap meerkamp outdoor (18e plaats). Ze hoopt om zich dit jaar ook voor het Vlaams en Belgisch kampioenschap te plaatsen. Linde traint 3 x 2 uur per week én in weekend duurloop thuis. Daarnaast geeft ze op vrijdag ook een uur training aan de jongere atleetjes.

Pommelien Messiaen (paardensport, Ponyclub Leieruiters) werd provinciaal kampioen indoor jumping. Tijdens de zomertornooien vocht ze voor een plek in de nationale selectie, waar enkel de allerbeste ruiters van België strijden om de nationale titel. Met vastberadenheid en talent schitterde ze ook op het nationaal kampioenschap dressuur, waar ze de gouden medaille veroverde. En dat al op 10 jarige leeftijd. Een uitzonderlijke prestatie voor deze jonge Amazone!

Wout Schittekatte (tennis, TC Bosterhout uit Meilebeke) heeft het bijzonder goed gedaan in de tennis in 2024. In interclub is hij bij de U9 samen met zijn compagnon Julien, eerst Regiokampioen geworden, om aansluitend deel te nemen aan de Vlaamse eindronde ‘interclub tennis’. Uiteindelijk zijn ze in de Vlaamse finale geraakt en vice-kampioen van Vlaanderen geworden.

Dansgroep Danzarté mocht de avond sfeervol openen en ook alle Dentergemse clubkampioenen en kampioenenploegen werden in de bloemetjes gezet.