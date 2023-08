De frietjeskoning die Waregem Koerse won: Guido Verkindere was in 2007 als laatste Belg de beste in de Grote Steeple Chase van Vlaanderen

Dinsdag draven de paarden weer voor de ogen van 40.000 kijklustigen over de Gaverbeekhippodroom. De kans dat die een West-Vlaming de Grote Steeple Chase van Vlaanderen zien winnen, is bijzonder klein. Het is al van 2007 geleden dat een landgenoot de belangrijkste paardenrace van de Lage Landen op zijn naam schreef. Die eer was weggelegd voor Guido Verkindere, die zijn paard Kan Nejd zag winnen… terwijl hij frieten en bier verkocht op Waregem Koerse. “Ik voelde me toen heel even volledig wég van de wereld”, glimlacht hij.

Waregem Koerse, dat staat synoniem met een massa volk, bakken ambiance, een stevige scheut society en vooral ook paardenrennen op absoluut topniveau. Sinds 1847 kan je in Waregem hoefijzergekletter horen en 176 jaar na de eerste races kan de Gaverbeekhippodroom zich als epicentrum van de Belgische paardensportwereld fier op de borst kloppen.

Al 44 jaar is Guido Verkindere vaste klant op het grootste ééndagsevenement van ons land. “In 1979 stonden we er met Catering Verkindere voor het eerst”, legt hij uit. “We hadden toen veertien dranktenten en verkochten nog pullekes (bier in flessen, red.).”

“Dat is vandaag ondenkbaar. Sinds dit jaar moeten we met van die herbruikbare bekers werken. Dat zorgt ervoor dat we hier straks met zo’n tweehonderd man aan de slag zullen zijn, vijftig meer dan vorig jaar om onze zestien drankstanden, drie champagnebars en de grote publiekstent te doen draaien. Maar goed, ’t is Waregem Koerse, hé. Dan is geen effort ons te veel.”

Hoe snel klopt je hart voor deze plek?

“Dat kan je je niet voorstellen. Ergens was het voorbestemd, want ik ben geboren op dinsdag 30 augustus 1949, tijdens Waregem Koerse. En toen mijn vader Jozef hier in 1969 voor het eerst frieten en pistolets verkocht, kwam ik al met hem mee. Ik heb zelfs nog tien jaar een restaurant op de Grote Markt van Waregem uitgebaat: het Steak House. Om maar te zeggen: Waregem zit onder mijn vel.”

“Vergelijk het met een wielrenner die de Ronde van Vlaanderen wint. Het summum”

Hoe deed je de liefde voor de paardensport op?

“Hier leerde ik gaandeweg iedereen in het wereldje kennen. Van het een kwam het ander en in 1981 kocht ik mijn eerste paard. Al was het vooral met mijn tweede paard dat ik potten brak: Dynast Cortina. Het dier heeft meer dan dertig wedstrijden gewonnen. Niet met mij in de sulky, neen. (schatert) Veel te gevaarlijk! Ik laat het liever aan de professionals over. Ik zie ze liever lopen.”

Wanneer stond je voor het eerst aan de start van Waregem Koerse?

“Bij de grote jongens moet dat in 2004 geweest zijn. In de jaren negentig van de vorige eeuw nam ik al wel eens deel bij de amateurs, vroeger op de namiddag. Maar om écht mee te spreken, moet je eerst een goeie reputatie en degelijk palmares opbouwen.”

In 2007 kaapte je de heilige graal van de Belgische paardenwereld weg: de Grote Steeple Chase van Vlaanderen.

(met fonkelende ogen) “Nog altijd hét topmoment van mijn paardensportcarrière. Ik was die dag, net als altijd tijdens Waregem Koerse, druk aan het werk, maar ik heb toen toch even pauze genomen. In 2006 had Kan Nejd al een goeie prestatie neergezet, een jaar later hadden we de duidelijke ambitie om te winnen. Dat paard klikte gewoon met de piste hier. We stonden 1 tegen 7 genoteerd.”

Guido Verkindere won de Grote Steeple Chase van Vlaanderen in 2007 met Kan Nejd. Rechts herkennen we ook Annelien Coorevits. © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

Hoe voelde je je toen Kan Nejd als eerste over de meet kwam?

“Ik was toen heel even volledig wég van de wereld. Het was een fotofinish met een paard van een Franse renstal, echt millimeterwerk. Vergelijk het met een wielrenner die de Ronde van Vlaanderen wint. Het summum. Ik heb nadien een schilderij van Kan Nejd laten maken. Het hangt in mijn woonkamer. Die momenten zal ik altijd blijven koesteren. In mijn bureau staat trouwens nog een mathusalem (fles champagne van zes liter, red.) die we toen kregen. Al was ze wel rap leeg.” (knipoogt)

“Voor het geld moet je niet in het wereldje actief worden. Het is en blijft een hobby, maar wel een dure.”

Aan de overwinning hing ook 50.000 euro vast.

(knikt) “Maar die eerste plek is waarschijnlijk een van de enige keren dat ik ook effectief iets heb verdiend aan een paard. Voor het geld moet je niet in het wereldje actief worden. Het is en blijft een hobby, maar wel een dure.”

Je bent de laatste Belgische winnaar. We wachten al zestien jaar op opvolging.

“Die zit er niet meteen aan te komen, vrees ik. Ten eerste is Waregem een erg lastig parcours: 4.800 meter lang, zware hindernissen… Dat alle winnaars sinds 2008 uit Frankrijk komen, is geen toeval. Daar ligt het niveau toch net iets hoger dan bij ons.”

Waregem Koerse in cijfers 500.000: Jaarlijks wordt er om en bij de 500.000 euro ingezet op de paardenraces. “Maar slechts vijftien procent daarvan gaat naar onze organisatie. Paardenweddenschappen worden in België stiefmoederlijk behandeld”, zei baron Philippe Casier, voorzitter van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, daarover in een interview in deze krant vorig jaar. 278.040: Zoveel bedraagt het totale prijzengeld over alle races heen. Waregem Koerse telt tien wedstrijden, met de Grote Steeple Chase van Vlaanderen als klepper. De winnaar gaat met 80.000 euro aan de haal. 40.000: Waregem Koerse lokt jaar na jaar de massa. Gemiddeld zakken zo’n 40.000 paardenfanaten en feestvierders naar de Gaverbeekhippodroom af. 176: Op maandag 25 augustus 1847 om 16 uur draafden er voor het eerst paarden doorheen Waregem. Toen nog doorheen de centrumstraten, sinds 1876 op weilanden langs de Gaverbeek. Daar werd, naast het kasteel van Potegem, een hippodroom gebouwd en in 1858 in gebruik genomen. 16: Het goedkoopste reguliere ticket voor Waregem Koerse kost je 16 euro in voorverkoop. Daarvoor heb je een plek op het middenplein. De duurste tickets, vipplaatsen niet meegerekend, hebben een prijskaartje van 60 euro. Kinderen jonger dan twaalf krijgen gratis toegang en wie een Uitpas heeft, betaalt amper 3 euro Leuk detail: tijdens de online voorverkoop kan je een extra bedrag naar keuze schenken om bomen te planten of voor 4Brain, een organisatie die hersenonderzoek steunt.

Word je soms nog op je overwinning aangesproken?

“Dat gebeurt, maar dan vooral bij de oudere generatie. Die jonge gasten weten niet wat er in 2007 gebeurd is, hé. Maar de naam van Kan Nejd staat wel voor eeuwig op de erelijst. Dat kunnen ze me nooit meer afnemen.”

Dit jaar heb je geen paarden aan de start. Hoe wordt dat?

“Ontspannen. Ik zal de koers zonder stress kunnen volgen. In 2019 namen we voor het laatst deel en wonnen we nog een race, maar voor Waregem Koerse heb je gewoon een absoluut toppaard nodig. Dat hebben we nu niet. Maar dit blijft de mooiste paardenrace die er is. Een volksfeest, verschrikkelijk veel toeschouwers, overal leute… Ongeëvenaard in België en uniek in de wereld.”

Guido Verkinderen, uitkijkend over zijn geliefde Gaverbeekhippodroom: “Waregem Koerse kan je met niks anders vergelijken. Het is uniek.” © Frank Meurisse

Je hebt dan wel geen paarden op de piste, je zal je handen toch meer dan vol hebben. Hoeveel drankjes gaan er dinsdag bij jullie over de toog?

“Gemiddeld zo’n honderdduizend. Het is sowieso de drukste dag van het jaar voor ons. Waregem Koerse begon twee weken geleden al. Die voorbereiding mag je écht niet onderschatten. De dag zelf fladder ik tussen onze verschillende standen en bars. De situatie overzien en ingrijpen indien nodig. Ik ben vooral benieuwd wat die inwisselbare bekers zullen geven. Een mooi idee, maar er wordt weer met twee maten en gewichten gewerkt. Sommige festivals mogen nog wegwerpbekers gebruiken, Waregem Koerse moet de brave communicant uithangen. Het zorgt in elk geval voor een pak extra werk. En kopzorgen.”

Waregem Koerse is een volksfeest.Verschrikkelijk veel toeschouwers, overal leute… Ongeëvenaard in België en uniek in de wereld”

Wanneer is Waregem Koerse voor jou geslaagd?

“Als de weergoden ons goedgezind zijn: 20 tot 25 graden, een mooi zonnetje. Dat de mensen veel oenger en dust hebben. (lacht) Slecht weer werkt op de mensen hun humeur, té warm is ook iets. En dat we mooie races zien.”

Om middernacht mag je ook je 74ste verjaardag vieren. Doe je dat op Waregemse bodem?

“Ik zal mijn eerste pintje van mijn nieuwe levensjaar aan een van onze standjes drinken, dat staat buiten kijf. Maar ik hou het rustig, want daags nadien moet ik hier om 10 uur ’s ochtends al terug zijn. De opkuis wacht niet.”