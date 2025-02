Darwin Billiet en Eki Davis sporters van 2024 in Waregem

Zondagvoormiddag werden de verdienstelijke sporters 2024 gehuldigd in CC De Schakel in Waregem. Darwin Billiet werd Sportfiguur van het Jaar. Sportploeg van het Jaar werd Rugbyclub Waregem Ladys en Sportjongere Eki Davis.

Een verrassing was de naam van Darwin Billiet allerminst. De 21-jarige gymnast van Lenig en Vlug Beveren-Leie won in maart de World Cup trampolinespringen in Alkmaar. Een unicum voor een Belgische springer. “Een erkenning? Ik zie dit eerder als een start van een mooie carrière”, vertelt Darwin. “Ik zag dit eerder als een doorbloeijaar. Ik ben blij dat onze sport meer naamsbekendheid krijgt met deze titel. Mijn doel zijn de Olympische Spelen in ’28 en ’32. Dat is iets waar ik van kleins af van droom.”

“Voor dit jaar gaat de focus volledig naar het wereldkampioenschap in november in Spanje. Het BK en de World Cup wedstrijden in Italië, Frankrijk, Duitsland en Bulgarije staan ook op mijn verlanglijstje. De knieproblemen waar ik mee te maken kreeg, zijn volledig van de baan. Ik kan mij nu zonder problemen voorbereiden”, aldus Darwin Billiet. Billiet haalde het van wielrenner Kilian Baillievier en Belgisch kampioene motorcross Julie Vandevelde.

Andere laureaten

Eki Davis, eveneens aangesloten bij trampolineclub Lenig en Vlug, werd sportjongere. De 16-jarige Eki uit Beveren-Leie werd Belgisch kampioene individueel en synchroonspringen met Nadira Decraene. Sportploeg werd Rugbyclub Ladies dat promoveerde naar tweede nationale. Ze haalden het voor Damesvolley Waregem D en Minivoetbal SV Cappuccino Waregem. Sportjongereploeg werd de meisjes van G&V Breakpoint Basket Waregem U19 dat Belgisch kampioen werd. Damesvolley U11 selectie en Karate Waregem Ladies preminiemen waren de andere nominaties. Laureate G-sport Nationaal werd zwemster Rebecca Streulens. Michèle George werd laureate Internationaal. Een eervolle vermelding was er ook voor G-ploeg Basket Desselgem. Ex-burgemeester Kurt Vanryckeghem werd Sportverdienste.”