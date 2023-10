Dames HOT Spurs zijn nog steeds punteloos: “Zege dit weekend zou deugd doen”

De dames van House Of Talents Kortrijk Spurs konden dit seizoen nog niet proeven van een overwinning. Toch is er nog geen paniek te bespeuren bij ploegverantwoordelijke Johan Haghebaert. Dit weekend ontvangt het Basket Lummen in de Lange Munte.

“Dat we tegen Phantoms Basket Boom en Castors Braine het onderspit moesten delven was niet echt een verrassing”, vertelt ploegverantwoordelijke, Johan Haghebaert. “Tegen Charleroi was dit een ander verhaal. Daar zijn we bestolen door de partijdige arbitrage. We staan dus nog altijd met lege handen, helaas. Een zege nu zaterdag tegen Lummen zou enorm veel deugd doen. Dit wordt een belangrijke wedstrijd voor ons. De Limburgers wonnen een aantal wedstrijd na elkaar en zijn dus in de winning mood. Daartegenover staat dat wij gewoon nood hebben aan een zege. We hebben natuurlijk wel de pech dat we Lisa Foucart (voorste kruisband gescheurd en mediale meniscus ) geruime tijd zullen moeten missen”.

Tafelfunctie

“We hebben heel laat onze ploeg kunnen samenstellen”, gaat Johan verder. “We hebben goeie speelsters binnen gehaald en er is nog veel groeimarge. Ook coach Bruce Minne doet een schitterende job. De eerste ploeg van de dames is mijn voornaamste bekommernis. De organisatie rond de wedstrijden, zorgen dat alles feilloos verloopt bij zowel in thuis als uitwedstrijden. Dit is een schitterende bende die dit alles weet te appreciëren. Daarnaast heb ik ook een tafelfunctie bij de heren in de BNEXT League sinds dit jaar. Dit is toch nog een ander verhaal. Gelukkig zijn de wedstrijden op vrijdagavond als er geen trainingen of wedstrijden bij de dames zijn”.

BTK

Johans verhaal bij Kortrijk begon 20 jaar geleden bij BTK.

“Na eerst een jaartje ‘inlopen’ was ik 15 jaar voorzitter. Ik heb zowat alle fusies meegemaakt en blijf daarvan als enige over. Na de fusies zat mijn job als voorzitter er op. Nu ben ik ook nog lid van de cel dames en geef ik ook nog opleidingen voor tafelfuncties. Ik ben maar één van de vele schakels die nodig zijn om een club goed te laten draaien. Dit doe ik met heel veel plezier”, aldus Johan.

Zaterdag 21 oktober om 20.30 uur in de Lange Munte: House Of Talents Kortrijk Spurs – Basket Lummen.