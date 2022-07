Daan Baute beste Belg op WK zeilen voor de jeugd

Kitesurfer Daan Baute uit Beernem heeft tijdens het Allianz Youth Sailing World Championships in het Nederlandse Scheveningen voor de beste Belgische prestatie gezorgd door in zijn discipline Formula Kite als negende te eindigen.

Meer dan 431 jeugdzeilers tot 19 jaar uit 67 landen verschenen er aan de start, waaronder zes Belgen. Zij vertegenwoordigden hun land, net als bij de Olympische Spelen, als enige deelnemer in hun klasse. Het prestigieuze evenement wordt gezien als een opstapje naar de wereldkampioenschappen bij de senioren.

Alles uit de kast

Een blauwe lucht en winden van 5 tot 8 knopen zorgden vijf dagen voor een competitie van wereldklasse. Sterke stroming en overwegend lichte wind bepaalden het tactisch zeer uitdagend racen. Voor het Talent Team van Wind en Water Sport Vlaanderen (WWSV) verschenen drie atleten aan de start. Daarbij ook Daan Baute (Formula Kite), die zich op het WK voorbereidde in Scheveningen met het nationale team van Nederland. Hij nam het in zijn klasse op tegen 18 andere atleten en moest gedurende de week 18 races afleggen. Hij strandde uiteindelijk op plaats negen. “Ik denk dat ik alles uit de kast heb gehaald om dit resultaat te kunnen behalen”, vertelt hij. “Het was verder een mooie strijd tussen mij en Duuk Van Hees, een Nederlander waar ik vaak mee samen train.”

Rookie of the Year

De 17-jarige Daan Baute is sinds zijn achtste verbonden aan de Zeebrugse Icarus surfclub. In 2019 ontving hij van de zeilsportfederatie de ‘Rookie of the Year’-trofee en in 2020 kroonde hij zich tot Belgisch kampioen KiteFoil Racing. Dankzij die Belgische titel kon hij onze eer verdedigen in de Youth World KiteFoil Race in het Italiaanse Gizzeria waar hij knap vierde werd. “Halfweg augustus neem ik nog deel aan een wedstrijd in België, daarna gaat het zo goed als richting het Europees kampioenschap in Griekenland”, aldus Baute.

Cannelle Opstaele

De Oostkampse Cannelle Opstaele kwam in Scheveningen samen met Brecht Zwaenepoel uit in de ILCA 6, een boot voor één persoon. Zij moesten zeven races afwerken. Cannelle eindigde uiteindelijk op plaats 34 op 56 deelnemers.

Naast de WWSV-atleten namen nog drie Belgen deel aan dit kampioenschap. Kwinten en Lieselotte Borghijs in de Nacra 15 en de Oostendse Nien van Craeynest. Zij deed voor een eerste keer een dergelijk groot tornooi in de iQFoil en finishte als 21ste op 29 windsurfers. (ACR)