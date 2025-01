“Club Brugge wordt kampioen. Alleen jammer van dat stadion”: Karl Vannieuwkerke en Lies Vandenberghe kijken in hun glazen bol naar het nieuwe sportjaar

Wie wordt de koning van het veldrijden? Welke West-Vlaamse coureurs zullen de voorjaarsklassiekers kruiden? Wie wordt kampioen in de Jupiler Pro League? En hoe doen onze Belgian Cats het straks op het EK basketbal? 2025 heeft alle ingrediënten om een grand cru te worden, vinden ook VRT-presentator Karl Vannieuwkerke en VTM Nieuws-sportanker Lies Vandenberghe. Wij laten hen vooruitblikken op het nieuwe sportjaar.

Vraag aan ChatGPT: Wie behoort tot het kransje absolute sportkenners bij onze openbare en commerciële omroepen? Antwoord van onze artificiële steunpilaar: Karl Vannieuwkerke (53) en Lies Vandenberghe (33). De ene geeft al jaren een stem én smoel aan onder andere het topwielrennen, de andere is sinds maart 2020 een van de vaste sportankers bij VTM Nieuws en sportjournaliste bij HLN.

Een slimme chatbot onze vragen voorleggen, vonden we op de redactie net een brug te ver, dus haalden we beide coryfeeën naar Bar Bidon, een koffie- en fietsbar in hartje Gent. “Maar dat wordt hier gene gemakkelijke”, glimlacht Karl, terwijl hij van zijn espresso slurpt. “Voorspellingen in de sport, dat is nog moeilijker dan in de politiek.” Lies knikt. “We zullen onze glazen bol moeten bovenhalen. Maar goed, vamos. Vuur maar af!”

Laten we meteen het veld induiken. Wie steekt er dit seizoen bovenuit?

Karl: “Als er hem niks overkomt, wint Mathieu van der Poel alle elf wedstrijden waaraan hij deelneemt. Zijn overmacht tijdens zijn eerste race in Zonhoven was zó groot.”

Lies: “Klopt. Al moeten we erbij zeggen dat Mathieu íjzersterk is. Er zijn nog heel wat veldrijders die op heel hoog niveau acteren, maar Mathieu is gewoon té goed. Hij rijdt in een andere klasse. Ik heb soms wel met de rest te doen. Zij rijden voor de tweede plek. Misschien moeten we wat meer aandacht hebben voor die wedstrijd ín de wedstrijd? Trouwens, chapeau wat Eli Iserbyt deed met zijn moedige getuigenis over zijn zenuwpijnen.”

Karl: “Ik hoop dat we op het WK van begin februari tot wat tegenstand voor MvdP krijgen. Het BK in Heusden-Zolder wordt dan weer wél spannend. Onmogelijk te zeggen wie daar zal winnen.”

Lies: “Ik zal supporteren voor alle West-Vlamingen. Het BK moet Eli liggen, maar waarom zouden Joran Wyseure of Michael Vanthourenhout niet kunnen verrassen?”

Straks strijken de Vlaamse voorjaarsklassiekers weer neer in de koers. Kriebelt het al?

Karl: “En of! Dat is eten en drinken voor mij. Fingers crossed dat onze toppers geen zware blessures meer oplopen. Of ongevallen, zoals Remco. Dan kunnen we met een topbezetting in het peloton van start.”

Wie wint de Omloop?

Karl: “Daar is het nog veel te vroeg voor. Maar om toch één naam te noemen: Moorsledenaar Piet Allegaert zal goed zijn. Hij heeft van de Omloop een doel gemaakt. Ik zie hem in de top tien finishen.”

Lies: “Ik verwacht veel van Alec Segaert. Hoe die nu al enkele jaren op een constant niveau presteert. En hij is nog maar 21. Sowieso zal hij een mooi palmares bij elkaar koersen.”

Karl: “Hij werd dit jaar Europees kampioen tijdrijden bij de beloften, maar volgens mij kon hij die titel ook bij de profs weggekaapt hebben. Hij was écht goed. Eigenlijk is de weelde in het West-Vlaamse wielrennen best groot. We kleuren opnieuw erg vaak de koers.”

Wat met Yves Lampaert? Die is aan zijn laatste jaar bij Soudal Quick-Step toe.

Lies: “Hij heeft er een moeilijk jaar opzitten, maar ik zie hem nu een pak beter presteren. De laatste keer dat hij einde contract was, heeft hij de proloog van de Ronde van Frankrijk gewonnen, hé.”

“Lampaert zal Parijs-Roubaix waarschijnlijk niet meer winnen” – Karl Vannieuwkerke

Karl: “Het is en blijft een goeie coureur. In de semiklassiekers zal hij van zich laten spreken, maar Parijs-Roubaix zal hij waarschijnlijk niet meer kunnen winnen. Al hoop ik dat ik fout ben, want Lampie is ook voor ons een godsgeschenk. Ad rem, spontaan en op-en-top West-Vlaams. Maar of hij nog een verlengd verblijf bij The Wolfpack uit de brand kan slepen… Met de nieuwe ceo (Jurgen Foré, red.) is een nieuwe cultuur geïnstalleerd. Iets zakelijker en meer beredeneerd.”

Met Justine Ghekiere hebben we een nieuwe leading lady beet. Kan ze haar status dit jaar bevestigen?

Karl: “Er is maar één woord voor wat Justine gepresteerd heeft: straf.”

Lies: “Ze lééft voor haar sport. Terwijl ze hoop en al vijf jaar geleden bij wijze van spreken nog nooit op de fiets had gezeten. Ze zal opnieuw van zich laten spreken.”

Karl: “Al ligt de lat wel hoog. Het bergklassement in de Tour én de Giro, etappewinst in de Tour… Maar van Justine zullen we weer veel moois zien.”

Wat verwachten jullie van Shari Bossuyt? Zij keert op 13 juni, na een dopingschorsing, terug.

Lies: “Iedereen verdient een tweede kans. Shari is nog jong, amper 24. Ik zie ze wel weer op niveau terugkeren. En misschien revanche nemen. Ze zal gebeten zijn om iets neer te zetten.”

Over naar Koning Voetbal. Haalt Club Brugge de volgende (tussen)ronde van de Champions League?

(in koor) “Ja. Zonder twijfel.”

Karl: “Club is een machine. De intensiteit waarmee het elke match in de Champions League speelt, dat zijn we hier in België niet gewend. Ik zie ze ook opnieuw landskampioen worden.”

Lies: “Complimenten voor Bart Verhaeghe die na het vertrek van Vincent Mannaert de boel in handen heeft gepakt en een nieuwe structuur heeft geïnstalleerd. Een cruciale factor wordt het nieuwe stadion, zelfs voor ons volledige Belgisch voetbal. Het kan een kantelpunt of dieptepunt worden. Het blijft een pijnlijke vaststelling dat tegenstanders in dit land soms meer kunnen bewerkstelligen dan bóúwers.”

Karl: “Het Batimont Solar Park (stadion van KV Diksmuide-Oostende, red.) heeft zelfs meer luxe. Ongelooflijk dat het vlaggenschip van ons voetbal in zo’n ruïne moet spelen. Terwijl op het veld de kwaliteit gewoon voor het oprapen ligt. Onbegrijpelijk dat Hans Vanaken geen Rode Duivel is. Hoe hij Club dirigeert…”

Onderaan het klassement bikkelen twee West-Vlaamse teams om het behoud. Kunnen KV Kortrijk en Cercle Brugge zich redden?

Karl: (blaast) “Ik vrees dat een van hen zal zakken. Ze staan allebei voor een moeilijke klus. Hopelijk kan Yves Vanderhaeghe bij KVK voor een schokeffect zorgen en weet Cercle het vertrek van Kévin Denkey op te vangen. Chapeau trouwens voor hun manier van werken. De Vereniging heeft de jongste ploeg van 1A.”

Lies: “Ik hoop dat we straks geen afscheid moeten nemen van een West-Vlaamse club op het hoogste niveau. Dit seizoen kunnen drie clubs degraderen. Dat moet enorm stresserend zijn.”

Een niveau lager is SV Zulte Waregem autoritair leider. Beuken ze de poort open?

Lies: “Kort en bondig: ja. Die club hoort gewoon in 1A. Zo’n mooi stadion, altijd veel volk, een pak traditie…”

Karl: “Ze promoveren. Als kampioen of als mooie tweede, dat maakt eigenlijk niet uit.”

Over promotie gesproken: wie weet ben je straks met KV Diksmuide-Oostende ook aan het feest…

Karl: (zichtbaar trots) “We staan mooi vierde in Derde Amateur. Het gaat écht goed, zowel op als naast het veld. We hebben 2.300 abonnees en ons verhaal leeft in de regio. Daar voel ik nog de pure liefde voor het spelletje.”

Lies: “Mooi wat jullie daar neerzetten. Diksmuide heeft een knappe jeugdwerking en Oostende is de perfecte uitvalsbasis om dit project te doen slagen. Ik heb veel respect voor wat Karl ermee aan het realiseren is.”

Over naar het basket. Kunnen onze Belgian Cats eind juni hun Europese titel verlengen?

Lies: “Ik gun het Emma Meesseman en co echt zó hard. De Cats zijn een lust voor het oog. Tijdens de Olympische Spelen droop de passie er gewoon af. Toen ze tegen Japan met 27 punten verschil moesten winnen om door te stoten, déden ze dat gewoon.”

Karl: “Het is een goed en hecht team. Zal er een soort revanchegevoel leven na het nipt missen van die bronzen medaille? Laat ons hopen.”

“Ik gun Emma Meesseman en co zó hard een nieuwe Europese titel” – Lies Vandenberghe

Lies: “Julie Allemand zal ook nog een rekening te vereffenen hebben, nadat ze door die spierscheur de Spelen moest missen. De Cats zijn nog niet klaar, denk ik. Net als de Belgian Lions, onze mannen. Tijdens de kwalificaties voor het EK van september kunnen ze geen beroep doen op onze NBA’ers Mitchell en Camara omdat de speelschema’s dat niet toelaten, maar voeg hen aan het team toe en we mogen vuurwerk verwachten.”

Vorig jaar mochten we ook een West-Vlaming tot wereldkampioen rally kronen. Hoe uniek was die prestatie?

Karl: “Wat Martijn Wydaeghe voor Thierry Neuville betekent, kunnen we amper onder woorden brengen. Die twee zijn in hun wagen volledig met elkaar versmolten. Neuville heeft dan wel de handen op het stuur, Wydaeghe is zijn ogen en oren.”

Lies: “Ik vind het zot dat ze in een mondiale, maar bij ons iets onderbelichte, sport met veel druk vanuit sponsors zo lang constant presteren en nu eindelijk ook beloond worden. Wydaeghe is een selfmade-sporter. Hij komt van ver. We mogen of beter: móéten heel trots op hem zijn. Hopelijk dit jaar meer van dat.”

Op naar de atletiekwereld. Zien we onze marathonloper Koen Naert weer schitteren?

Karl: “Wat Koen Naert al neergezet heeft, is bijzonder straf. Als blanke Europese atleet de top tien van de olympische marathon halen (op de Spelen van 2021 in Tokio, red.), il faut le faire. Het WK in Tokio, zijn laatste ooit, moet een mooi eresaluut worden.”

Lies: “Naert is echt ondergewaardeerd. Hij loopt twee uur lang aan twintig kilometer per uur. Probeer dat eens twee minuten vol te houden. Hij is sinds dit jaar ook verkozen tot gemeenteraadslid in zijn thuisgemeente Oostkamp. De kerel kan zoveel meer dan enkel lang en snel lopen.”

Karl: “Ik ben ook benieuwd naar Alexander Doom. Hij stond jaren in de schaduw van de Borlées, maar dat juk heeft hij tijdens de Spelen in Parijs definitief van zich afgegooid. Dit jaar moet hij mikken op een WK-medaille en dan toewerken naar Los Angeles 2028. Het is een topper, alleen beseffen we dat collectief nog niet voldoende.”

Slotvraagje: waar kijken jullie zelf het meest naar uit?

Karl: “Daar kan ik wél een honderd procent zekere voorspelling aan koppelen: de Ronde van Frankrijk. Met Vive le vélo reizen we het land rond en wie weet zien we Remco wat dichter richting de top sluipen. We doen eindelijk weer helemaal mee.”

Lies: “Ik kies ook voor de Tour. Onze oudste zoon Georges (5) is helemaal gek van de koers. Op YouTube kijkt hij zelfs naar oude edities van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Deze zomer hebben we met het hele gezin een tripje naar de Mont Ventoux gepland om het peloton er aan te moedigen.”

Karl: “Hola. Dat moet ik onthouden. Ik ruik een leuke reportage voor Vive le vélo. Pax media!”