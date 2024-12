Brugs boegbeeld voor de turnsport Leona Daveloose-Dumon overleden

Leona Daveloose-Dumon is overleden. De erevoorzitster van de Koninklijke Turnkring Rust-Roest Brugge werd 95 jaar.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontplooide Daniel De Cloedt zich bij Rust-Roest tot een ervaren turner. De vader van Marc, beter bekend als cartoonist Marec, leidde van 1938 tot 1957 de gymnasten op. Leona Daveloose-Dumon trad toen in zijn voetsporten. In 1943, op 15-jarige leeftijd, hoorde zij bij de eerste turnsters van buiten de Gistfabriek. Vanaf 1945 stortte Leona zich op het lesgeven en werd ze later zeven jaar trainster van de nationale ploeg, nationaal jurylid en onder andere voorzitter van de technische commissie van de Vlaams Turnliga. Bij het overlijden van Jules Descheemaecker werd ze in 1972 een eerste keer voor drie jaar voorzitter van RRB. Ze werd toen voor zeventien jaar opgevolgd door Edmond De Vos.

In 1977 werd Leona als ambassadrice voor de turnsport bekroond met de trofee van sportverdienste in Brugge. In 1990 werd ze opnieuw voorzitter van Rust-Roest tot in oktober 2017. De jaren erna gaf ze nog met veel passie turnles en turnoefeningen aan de jonge leden. “Een monument is van ons heengegaan”, klinkt het bij de Brugse Turnkring. “Een krachtige ‘madam’ vol passie voor de sport, vol inzet voor de gymnasten. Wat een voorbeeld was ze voor velen, nauwelijks te evenaren. Ontelbare gymnasten nam ze onder haar vleugels. Kordaat en met zoveel overgave gaf ze hen niet enkel de kunst mee, maar kregen ze ook lessen voor het leven: ‘Nie trunten, doordoen’ . Rust nu, lieve dame. Dicht bij je echtgenoot Bob, die sommigen onder ons ook kenden en waar je zoveel over vertelde, steeds met een lach en een traan.” (ACR)