Brugge werkt aan reglement voor padelclubs

Brugge werkt aan een stedenbouwkundige verordening voor padel, omdat Vlaanderen het zelf niet wil doen. Dat kondigde sportschepen Franky Demon maandagavond tijdens de gemeenteraad aan.

Raadslid Andries Neirynck (Groen) drong aan op zo’n reglement, nu de rechtbank de Brugse padelclub Azalea veroordeelde wegens lawaahinder en Vlaams minister Zuhal Demir het initiatief overlaat aan de gemeenten.

Meetcampagne

“Ik onderzoek momenteel of het haalbaar is dat de stad een meetcampagne opzet en financiert”, zegt schepen Franky Demon. “De bedoeling is dat Brugge, op kosten van de stad, een geluidsstudie uitvoert bij de padelclubs waar er problemen zijn met buurtbewoners, die klagen over geluidsoverlast.”

“Met een betrouwbare studie kunnen we mogelijke overlast objectief beoordelen en een duurzame oplossing zoeken. Padelclubs die verplicht worden tot geluidsisolerende maatregelen, zouden eenmalig hiervoor kunnen beroep doen op een investeringssubsidie voor sportinfrastructuur. We laten de clubs niet in de steek!”

Zeven clubs

Brugge telt momentel zeven padelclubs met 32 terreinen. Raadslid Andries Neirynck slaakte ook een alarmkreet: “Een nieuwe club wil in het volle centrum van Lissewege padelvelden inrichtingen. Dat kan toch niet in een woonbuurt….”