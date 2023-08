Brugge organiseert voor het eerst een Dag van de Sport

Op zondag 17 september vindt in Brugge de eerste editie van de Dag van de Sport plaats. Een vernieuwd en uitgebreider concept dat zijn voorganger, de Dag van de Sportclubs, bij de start van het sportseizoen. Diezelfde Autovrije Zondag is er ook Kroenkelen, een recreatief wandel- en fietsevenement.

Onderzoek door Sport Vlaanderen bracht aan het licht dat 58 procent van de mensen die niet sportief actief waren sedert de pandemie wel sporten. Volgens sportschepen Franky Demon is dit duidelijk zichtbaar in het ledenaantal van de 266 sport- en 45 ontspanningsverenigingen die Brugge telt. Bovendien zetten tegenwoordig steeds meer personal trainers en fitnesscentra de Bruggelingen aan het bewegen.

57 sportaanbieders

Om mensen wegwijs te maken in het lokaal sportaanbod organiseert de stad Brugge op zondag 17 september van 13 tot 17 uur de Dag van de Sport. “Er zullen niet enkel sportclubs met initiatiestanden aanwezig zijn, maar ook andere, private sportaanbieders”, zegt Franky Demon. In totaal gaat het om 57 sportaanbieders, 26 initiatiestanden en dertien sportdemo’s.

De schepen somt er enkele op: Fitcoach Sofie, Soccerfun en de Brugsche Beiren, naast gevestigde waarden als Club en Cercle Brugge, schuttersclub Sin-Pieters Roos en zelfs hondenschool De Jonge Gezelschapshond. Wie aan minstens drie initiaties deelneemt, kan een mooie prijs winnen.

Kroenkelen

Daarnaast is er die Autovrije Zondag Kroenkelen, een organisatie van de Brugsche Globetrotters. Die stippelde wandeltochten van 6, 12, 18, 24 en 30 km uit. Voor wie liever trapt, zijn er gezinsfietstochten van 25 en 40 km. Inschrijven (3 euro) kan op de dag zelf in het Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat in Sint-Andries. Starten kan al vanaf 7 uur! Nadien is er nog een bluesconcert van The Vanco Brothers.

Info: www.brugge.be/dag-van-de-sport en www.brugge.be/kroenkelen