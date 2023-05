De Stad Brugge moet opnieuw 367.000 euro investeren in het Jan Breydelstadion. Dit voor werkzaamheden aan beton, stabiliteit, elektriciteit, liften, brandcentrale en noodverlichting. Tijdens een stabiliteitsonderzoek en het nieuwe brandpreventieverslag werden opnieuw enkele tekortkomingen gesignaleerd. “Die tekortkomingen moeten worden aangepakt om de nodige keuringsattesten te verkrijgen, maar vooral om de veiligheid in het stadion te blijven garanderen”, bevestigt de Brugse sportschepen Franky Demon.

Volgens de Brugse sportschepen Franky Demon zijn opnieuw heel wat investeringen in het Jan Breydelstadion nodig, om het comfort en de veiligheid van de supporters te waarborgen:

“Voetbal is in Brugge meer dan thuis met twee ploegen in eerste nationale. Club Brugge haalde recent de Champions play-offs, Cercle Brugge de Europe play-offs. Het seizoen is dus nog niet ten einde. Onze voetbalarena in Sint-Andries, met iets meer dan 29.000 zitjes, is dus nog steeds druk bezocht. Bij heel wat wedstrijden zijn bovendien alle zitjes bezet.”

Houdbaarheidsdatum

“Het is niet fijn om te moeten blijven investeren in een stadion dat zijn houdbaarheidsdatum al lang heeft bereikt. We betreuren dit als Stadsbestuur. Hoe langer we dit stadion operationeel moeten houden, hoe hoger de kosten zullen oplopen.”

“In maart van dit jaar werd de gebruiksovereenkomst tussen de Stad Brugge en de voetbalploegen verlengd. Dit tot de oplevering van het nieuwe stadion van Club Brugge op de Jan Breydelsite en een oplossing voor Cercle Brugge.”

Goede huisvader

“De Stad is volgens die gebruiksovereenkomst verantwoordelijk voor alle eigenaarslasten gerelateerd aan de stabiliteit, structuur en veiligheid van het gebouw. Zolang nodig, moeten en zullen we als goede huisvader de veiligheid in het stadion garanderen. 126.000 euro gaat naar werkzaamheden aan de elektriciteit, 70.000 euro is voorzien voor de veiligheid van de liften, voor het conform maken van de noodverlichting wordt 71.000 euro uitgetrokken.”

“In 2021 werd al 77.000 euro geïnvesteerd in beton- en stabiliteitswerken. Nu wordt voor stabiliteitswerken opnieuw 100.000 euro vrijgemaakt en we verwachten dat we binnen enkele jaren opnieuw zullen moeten investeren om de stabiliteit van het stadion te garanderen. De Stad bestelde ondertussen ook de vervanging van de brandcentrale. In overleg met beide ploegen wordt bekeken wat hier de kosten zullen zijn. We hopen als Stadsbestuur dan ook op een spoedige doorbraak in ons Brugse stadiondossier, om deze kosten niet langer te moeten maken”, aldus Franky Demon.