Boxing Night in sporthal van Ichtegem: Robin Barbiaux verdedigt Benelux-titel

De boksliefhebbers spitsen maar beter de oren. Op zaterdag 12 april vanaf 17 uur heeft in de sporthal aan de Keibergstraat in Ichtegem een Boxing Night plaats met als klap op de vuurpijl een wedstrijd door de Torhoutse Benelux-kampioen Robin Barbiaux.

Barbiaux (30) zal zijn titel in de categorie Licht Zwaargewicht verdedigen tegen jong talent Rasul Magomadov (21) uit Oostende. Het wordt een kamp op het scherp van de snee. Dat de twee het tegen elkaar opnemen, is te danken aan de bemiddeling door Stefaan Brinckman. Er wordt ook een pittige profkamp aangeboden met de Armeen Sargis Poghosyan dankzij de tussenkomst van Filiep Tampere en Delfine Persoon.

Met een 15-tal amateurkampen

Jeffrey Bostyn en Greet Verhaeghe zijn samen met een grote groep medewerkers de dragende krachten van de Boxing Night.

“We geven tijdens de zowat 15 amateurkampen diverse beginnende boksers de kans om op een groot evenement hun kunnen te tonen”, zeggen ze. “We moedigen hen aan om te proberen de ringpremie te veroveren, die normaal gezien niet wordt aangeboden. Op die manier dagen we de boksers uit om voor mooie kampen te zorgen. Zowel de boksliefhebbers als de plaatselijke bewoners zullen van ons event genieten. Het wordt een totaalspektakel in aanwezigheid van een enthousiaste, knappe ringpoes. Zij zal tussendoor onze sponsors in the picture plaatsen op de beats van dj Pudde en het lichtspektakel van Plovie Events. De catering in het vipgedeelte wordt dan weer verzorgd door Let’s Eat, een bedrijf dat op dat vlak van wanten weet. Ook zonder een vipkaart zal er uiteraard genoten kunnen worden van een drankje en een hapje.”

Tickets te koop vanaf 25 euro

Voor staanplaatsen kosten de tickets in voorverkoop 25 euro en aan de deur 30 euro. Zitplaatsen zijn iets duurder: 35 euro in voorverkoop en 40 euro aan de deur. Wie in het vipcafé wil, betaalt 120 euro, all-in. Er kan ook een vipcocktailtafel voor vier personen besteld worden, een lekkere fles champagne inbegrepen. Dat kost in zijn totaliteit 500 euro.

“We hopen op een uitverkochte sporthal”, zeggen Jeffrey en Greet. “We doen er alles aan om het de toeschouwers naar hun zin te maken. Het moet top worden.” (JS)