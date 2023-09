BMX’en bij volle maan? Het kan vanavond in de Skatebowl Albertpark

Om 20 uur staat een nieuwe editie van Red Bull Full Moon gepland. Pro riders en beginnende BMX’ers komen samen in Skatebowl Albertpark om onder het licht van de volle maan het beste van zichzelf te geven op de beats van dj-truck Red Bull Big Bob.

De BMX-competitie kent drie categorieën – Best Run, Best Trick en Best Flow – en wordt beoordeeld door een driekoppige jury van experten. “In 2018 was ik er ook al bij en het was de max! Heel blij dat er nog eens zo’n coole BMX-wedstrijd in België wordt georganiseerd. Avondsessies zijn ook zeldzaam in BMX, en dat maakt van Red Bull Full Moon net zo’n uniek concept. Heel benieuwd naar het niveau hier. We gaan er een feestje van maken”, zegt pro BMX’er Kenneth Tancré. De competitie start om 21.15 uur en is open voor pro riders en beginners. Inschrijven is gratis en kan via redbull.be/fullmoon of ter plaatse vanaf 20 uur. Om deel te nemen moet je minstens 16 jaar zijn.