Bjorn en Kyana organiseren dartstornooi voor dames

Bjorn Alliet en Kyana Annys organiseren vanaf 16 februari het ‘Café De Mambo dames dartstornooi’. “Dit zal hier in Zuid-West-Vlaanderen het eerste rankingtornooi voor vrouwen zijn”, glundert medeorganisator Kyana Annys (19).

“Ik neem in Oostende telkens deel aan het rankingtornooi voor vrouwen, dat om de twee of drie maanden plaatsvindt. Er was wel heel wat vraag naar. Bij ons hebben we dat niet, dus wilden Bjorn en ikzelf dit voor onze rekening nemen. Met de goedkeuring van Thomas Morisse van Dartscafé De Mambo in Kortrijk, die ook de wedstrijdtafel voor zijn rekening zal nemen, vindt onze eerste wedstrijd plaats op 16 februari.”

“Daarna volgen wedstrijden op 16 maart, 6 april, 18 mei, 8 juni, 14 september, 16 oktober en 16 november. De finale is voorzien op 12 december. Om aan die finale deel te nemen, heb je aan vijf deelnames aan de eerdere data genoeg. De wedstrijden beginnen telkens om 11 uur en zijn met een A- en B-ronde. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro waarvan er 5 euro meegaat naar de finale.”

Dartstalent Kyana stootte door tot de VTM Next Gen Darts Academy. “Daar krijgen we deskundige uitleg van dartslegende Erik Clarys. Zijn tips neem ik ter harte. Het begon met uitleg en een fotoshoot. Daarna kregen we tips en tricks waarvan ik al heel veel opstak. Dit weekend neem ik deel aan Open Dadizele waar ik koppel vorm met Sonja Boudry. Ook de eerste ADC-wedstrijd in Kortrijk op 7 februari staat in mijn agenda”, aldus Kyana, die eerder dit jaar de B-finale won op het Belgisch Kampioenschap in Putte tegen Ellen Van Hoof. Met Jessy De Visscher verloor ze de finale in het dubbel.

Inschrijven voor het Ranking dames dartstornooi kan bij Kyana Annys via 0469 17 29 92 of Messengerbericht. (ELD)