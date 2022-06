Bijna duizend deelnemers op Play, Talk en Sport

Het gratis gezinsevenement Talk, Play en Sport in Wervik werd zaterdag een groot succes. “We telden een kleine duizend deelnemers”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “Vooral het touwparcours was heel erg in trek. Ook de demonstratie op BMX door Barre Neyrinck was een heel groot succes.”

In een organisatie van de sport en jeugddienst, Huis van het Kind Wervik en Jeugdopbouwwerk waren er in sportcentrum De Pionier, op de parking en aan de Virovios sportsite een brede waaier van activiteiten, animatie, initiaties en workshops voor jong en oud.

In de loop van de namiddag begon het te regenen. Al regende het nooit hard en stoorden de kinderen zich daaraan eigenlijk niet. “’s Morgens regende het een paar uur vooraleer we begonnen en gelukkig klaarde het nodig op waardoor er veel kinderen per fiets kwamen”, zegt de schepen. “We hadden eigenlijk nog geluk met het weer want er werd heel de dag regen voorspeld.”

Afwachten of het een jaarlijks evenement blijft. “We gaan evalueren”, zegt Geert Bossuyt. “De reacties zijn alvast heel goed: van heel positief en heel leuk tot een schitterend initiatief. Het budget is een kleine 10.000 euro. De verenigingen staan in de kijker. Dat is tenslotte de doelstelling van Talk, Play en Sport. Jeugd en sport zijn heel nauw met elkaar verbonden. Er waren ook enkele initiaties voor volwassenen. Zoals bij de Grensschutters uit Kruiseke. Ze trokken heel wat volk aan.”

Opmerkelijk was een grote groep zesdeklassers van Blijdhove in Menen, een school voor buitengewoon lager onderwijs. Ook zij kwamen per fiets. (Erik De Block)