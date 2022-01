Beterschap na twee moeilijke jaren: sportdienst Ardooie zet turbo aan

Sinds corona toesloeg, heeft de sportdienst van Ardooie het sportief aanbod zo goed als mogelijk verzorgd, binnen de perken van het mogelijke. Volgens co-sportfunctionaris Tom Vanelslander is er nieuw licht aan de horizon en kan de sportdienst de turbo aanzetten naar nog meer sportaanbod.

“Voor onze sportclubs en voor iedereen die op een gezonde manier wil aan sport doen, zitten er twee moeilijke jaren op. Dank aan al deze clubs die zich ingezet hebben om sportief bezig te blijven. Het was schuiven en schakelen om te blijven werken in vaak wisselende omstandigheden en regels. Ook als sportdienst konden we ons voorgesteld programma niet afwerken zoals we het zelf wilden.”

Minder regeltjes

De pandemie is zeker niet voorbij, maar de sportdienst heeft er goede hoop op meer activiteiten te kunnen organiseren. “Tijdens elke vakantie staan er twee sportkampen geprogrammeerd. Ook de afgelopen twee jaar was dit een prioriteit omdat dit aan de jeugd perspectief en sportief amusement bood. Te beginnen met de komende paasvakantie, houden we de sportkampen aan, hopelijk met wat minder regeltjes.”

De knaldrang van onze jongeren is groot

Na een afwezigheid van ruim twee jaar komt het interscholen netbaltornooi terug. Dit is een sportief treffen tussen de leerlingen van de derde graad uit de Ardooise onderwijsinstellingen. “Dit was ooit een klassieker waarbij alle scholen hun best deden om goed te presteren. We ondernemen nu een nieuwe poging op woensdag 9 februari in sporthal De Ark. Het tornooi start om 13.30 uur en het einde is voorzien rond 15.30 uur. Inschrijven kan binnen de Ardooise onderwijsinstellingen of bij de leerkrachten die er verantwoordelijk zijn voor de sport. Nu ziet het er naar uit dat wij netbal opnieuw op de sportieve agenda kunnen zetten met de deelname van al onze scholen.”

Schaatsen in Brugge

Schaatsen op de ijspiste van Brugge is dan weer een ander evenement dat de sportdienst op de kalender laat terugkeren. Tom Vanelslander: “De knaldrang van onze jongeren is groot om weer op het ijs te staan. Op algemeen verzoek komt schaatsen terug en reizen we collectief naar Brugge. De activiteit is voorbehouden voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar en gaat door op 16 februari. Om 12.15 wordt er vertrokken om in Brugge te schaatsen van 13 tot 15 uur. Inschrijven kost twaalf euro met inbegrip van de huur van schaatsen, het busvervoer en de verzekering. Je doet dit via www.ardooie.be/inschrijvingen.”

De sportdienst organiseert alles binnen de bestaande veiligheidsregels.