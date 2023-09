Beresterke Joao Silva hield het eerste puntje van KVK in eigen huis:“We verdienen echt wel die eerste zege van het seizoen”

Na vijf speeldagen was het zover. KV Kortrijk pakte vorig weekend tegen Standard eindelijk het eerste welverdiende punt van het seizoen. Met een beetje meeval hadden dat er zeker drie kunnen en misschien wel moeten zijn, al kon het in de tweede ook de andere kant opgaan. Cardiff-huurlingen Ojo en Davies maakten indruk, maar het was centrale verdediger Joao Silva die uitblonk.

De Portugees durft nu en dan weleens te wankelen, maar met Aleksandar Radovanovic naast zich voelt Joao Silva zich een pakje zelfverzekerder en dat was tegen Standard te merken. De centrale verdediger was de man van de partij en zorgde ervoor dat Kortrijk het eerste punt van het seizoen kon thuishouden. Vijf schoten geblokkeerd, een bal van de lijn gered en praktisch elk duel gewonnen, dan heb je het als centrale verdediger erg goed gedaan. Enkel jammer van het tegendoelpunt, waar Silva niets te verwijten viel.

“Ik speelde een goede wedstrijd, maar opnieuw pakten we geen drie punten en dat is vooral teleurstellend. Maar we spelen elke week beter en beter en tonen dat we ten minste terug kunnen strijden tegen elke ploeg. De partij tegen Standard was onze beste van het seizoen, dus het gaat elke match een beetje beter.”

Still no panic

Silva en co zien dus beterschap tussen de lijnen, maar toch is die eerste driepunter broodnodig. “We zijn eigenlijk wel goed bezig, maar we hebben ook geen geluk. We verdienden zeker al een overwinning”, aldus Silva. “We moeten gewoon erin blijven geloven en doorgaan. Dan komt die zege er wel snel.”

Heel snel dan maar, want KV Kortrijk neemt het vrijdagavond op tegen Oud-Heverlee Leuven, dat nu samen met de Veekaa gedeeld laatste staan. Beide teams hebben nu één schamel puntje, van beide teams en vooral hun coaches wordt het een erg nerveuze bedoening.

Al is KVK-coach Edward Still niet bang om zijn job te verliezen. “Je moet weten hoe we dit seizoen hebben moeten voorbereiden, dat was echt niet makkelijk. Het waren moeilijke weken, zelfs maanden. Ik kan dan ook alleen maar trots zijn op hoe mijn jongens aan dit seizoen begonnen zijn. Ze vechten elke partij, ondanks alle onzekerheid.”

Steun van fans

Still heeft ook lovende woorden voor de KVK-aanhang, die er ondanks alle miserie van de afgelopen weken toch blijven staan. “Het is dankzij hun steun dat we dat puntje tegen Standard hebben gepakt. Ze waren uitstekend en dat doet ons deugd en geeft ons echt wel die boost. Voor onze supporters is het ook niet gemakkelijk geweest. Ze moesten maandenlang wachten op nieuws en bleven ons steunen. Dat maakt hen geweldig. Ik beloof hen de komende weken iets terug te geven.”

Dan is vrijdagavond op bezoek in het King Power at den Dreef Stadion het ideale moment om iets terug te geven.

“Dat wordt alweer een super belangrijk duel”, weet Joao Silva. “En we trekken er met vertrouwen naartoe. Tegen Gent speelden we op speeldag 1 een goeie partij en nu pakten we eindelijk ons eerste punt. Dat zorgt voor een enorme vertrouwensboost. Die prestatie zit in onze gedachten als we naar Leuven trekken”, aldus de Portugees.

En dat zal ook nodig zijn. Want wint KVK daar, ziet het er alweer een heel pak rooskleuriger uit. En dan is het Burnley van Kompany nog op komst.