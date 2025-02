Zwevezele Two vol voor eindronde

In vierde provinciale A staat de Two van West-Hoek Zwevezele tweede. Zondag trekken ze naar de ongeslagen leider, een wedstrijd die ze mogen verliezen. Met nog drie speeldagen te gaan ligt de eindronde binnen handbereik.

“Met onze tweede plaats kunnen we heel tevreden zijn over ons seizoen”, opent de 27-jarige vleugelspeler Aaron Götze uit Assebroek. “Dat is meer dan wat we verwacht hadden bij het begin van het seizoen. Toen hadden we zelf op de middenmoot gemikt en was het zeker niet onze ambitie om de eindronde te kunnen spelen. Nu we zo ver staan, hopen we natuurlijk om die wél te halen. Het verschil met de eerste achtervolger is slechts één winstmatch, dus het kan nog mislopen, maar we zijn er wel erg dichtbij met nog drie matchen te gaan.”

Zondag wacht met de ongeslagen leider Koekelare nog de moeilijkste wedstrijd. “Dat is de match waarvan we rekenen dat we die mogen verliezen. Als we de andere twee winnen, zijn we sowieso tweede, want Koekelare wint toch van iedereen. Eigenlijk horen ze niet thuis in vierde provinciale. Zij zijn uiteraard de gedoodverfde favoriet voor die wedstrijd en wij hebben er niets te verliezen. Als we tegen hen winnen, is die tweede plaats wel heel dichtbij en met die ingesteldheid moeten we ook richting die wedstrijd trekken. Er vol voor gaan. Voor ons wordt het hoe dan ook een mooie test om te kijken of we beter doen dan in de heenronde.”

Aaron gelooft ook dat een stunt eventueel mogelijk is. “Anders kan je evengoed niet spelen. We zijn gegroeid als team doorheen het seizoen. De hele ploeg begint te scoren en we zijn niet meer afhankelijk van dezelfde drie spelers.”

“Onze kansen in de eindronde zijn moeilijk in te schatten. Wellicht spelen we dan tegen Avelgem en Kortrijk. Tegen Avelgem speelden we vorig jaar en dat was telkens spannend. Kortrijk ken ik niet als ploeg. Maar we leven nu al naar die eindronde toe”, besluit Aaron. (RV)

Zondag 16 februari om 17 uur: Red Sharks Koekelare One – De Westhoek-Zwevezele Two.