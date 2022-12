Zwevezele One – Sijsele Two in het teken van de revanche: “Graag eens stunten in promotiereeks”

Op de allereerste speeldag trok Zwevezele One naar Sijsele. De lokale Two-ploeg weerde zich als een duivel in een wijwatervat, maar moest na twee verlengingen de punten aan de bezoekers gunnen. Vorige week speelden beide ploegen in Zwevezele voor de beker van West-Vlaanderen. Sijsele plaatste zich na… één verlenging. Dit weekend volgt een heruitgave van dat laatste treffen in competitieverband. Met of zonder verlengingen?

Het was een aangename partij vorige vrijdag, met wisselende kansen en een zij-aan-zijgevecht gedurende de volle 40 minuten. In de verlenging ging het licht echter uit bij de thuisploeg (4-16). “Dat willen we zaterdagavond vermijden”, maakt Ruben Casteleyn zich sterk. “Sijsele is een fysiek sterk geheel, maar we kunnen die ploeg aan. Wij misten Arne Mortier en zij hadden zich versterkt met enkele One-spelers.”

Versterkt Sijsele?

In het Sijseelse kamp bevestigt een andere Ruben, Ruben De Baene, die escapade naar de Two-ploeg. “Ook Colin Arschoot en Robin Vantoortelboom waren erbij. We doen dat graag, hoor, want de ambitie is om de Two-ploeg in eerste provinciale te houden, al lijkt dat zwaar te worden. Dat zal dit weekend niet lukken. Als de One na de Two speelt, wil coach T’Joncke geen risico’s lopen met spelers die eenmalig de Two-ploeg gaan steunen.”

Promotiepoule

Het zou de opdracht voor Zwevezele makkelijker moeten maken. “We recupereren alvast Arne Mortier”, repliceert Casteleyn. “En we zullen met hetzelfde plan en met open vizier Sijsele nog eens aanpakken. Als we die partij kunnen winnen, zitten we redelijk safe om in de promotiepoule terecht te komen. Verder mag onze ambitie niet reiken. In de andere reeks zitten volgens mij sterkere teams. Een topdrieplaats zit er niet in, maar we proberen onze thuismatchen te winnen. In de promotiereeks eens stunten tegen een absolute topper zou ook mooi zijn.”

Nieuwe ambitie

Zwevezele zette, na tal van jaren op nationaal en landelijk niveau, vorig seizoen een stapje terug. “We focussen nu vooral op een hechte vriendenkring en op rekrutering van Zwevezeelse spelers. We willen zo weinig mogelijk spelers van elders wegnemen, en dan wordt het moeilijk om in de landelijke reeksen mee te draaien. Vergeet niet dat we in onze spelerskern ook verschillende spelers hebben van boven de dertig of, zoals Joeri Bourdeaux en Bram Deceuninck, zelfs van boven de veertig. Reken daarbij nog het financiële plaatje, en je begrijpt dat we liever opteren voor plezier en vriendschap.” (MD)

Zaterdag 10 december om 20 uur: Zwevezele One – Sijsele Two