Zure driepuntnederlaag van Filou Oostende in Groningen

In het noorden van Nederland leed Filou Oostende, zonder Bratanovic (knie), op de vijfde speeldag van de crossborderfase van de BNXT League een zure 63-60-nederlaag tegen Donar Groningen. De kustploeg is zijn koppositie kwijt.

Tyree, Bleijenbergh, Gillet, van der Vuurst en Jovanovic vormden de basis-vijf van Oostende. Met een lay-up opende Jovanovic de score. Van 5-6 duwde Groningen eerste keer naar 11-6 door. De Oostendenaars leden zeven balverliezen in het openingskwart dat op 18-12 eindigde. In het tweede kwart verhoogden de Nederlanders hun voorsprong via 24-16 en 31-18 naar een opmerkelijke 36-23-rustscore. Oostende had toen zijn veldkorven aan amper 28 % gescoord: 5 op 17 tweepunters en 2 op 8 bommen.

In het derde bedrijf knokte Groningen zich eerst naar een maximale kloof van zeventien eenheden: 40-23. Oostende kon een klein beetje naderen: 44-32 en 50-40 aan het halfuur.

Met nog 6’59” op de klok driepunterde Branch Groningen opnieuw naar een tienpuntenvoorsprong: 54-44. Tyree (6) en Thurman (4) veegden dat verschil uit (56-56) met nog 3’44” te gaan. Toen Mounca driepunterde naar 59-56, vroeg Oostende op 3’24” van het eindsignaal een time-out aan. Tussen gemiste driepuntpogingen van Tyree en Thurman voegde Brandwijk twee punten aan de Donar-score toe: 61-56. Nog 2’16” en opnieuw een aanvraag tot time-out door Oostende. Tussen twee niet vallende bommen van Gillet scoorde Thurman een tweepunter, 61-58. Aan de vrijworolijn wijzigden Brandwijk (1) en Tyree (2) de score in 62-60. Nog 26 seconden op de klok.

Daarna snoepte Thurman de bal van Taylor af. De Oostendse Amerikaan werd een paar seconden later echter op een loopfout betrapt en zo verdween de kans op een gelijkmaker. Troisfontaines stopte Mounca foutief. Moounca benutte amper één vrijworpe: 63-60 en nog achttien seconden. Van der Vuurst poogde de bom van de gelijkmaker te droppen maar de bal landde slecht. Oostende, dat zich in de tweede helft op slechts vijf balverliezen liet betrappen (elf in de eerste helft), leed dus zijn tweede nederlaag in de crossborder-fase. Met 22 punten aan 81 %, 2 rebounds en 2 assists boekte Tyree de beste computerevaluatie van de Oostendenaars.

