Zeven West-Vlamingen in nationale jeugdselecties

Verschillende West-Vlamingen basketten zondag 25 juni in het shirt van de U16 en U18 Belgian Lions. In de twee leeftijdscategorieën spelen ze interlands tegen Nederland, de U16 om 14 uur, de U18 om 16.30 uur. Deze interlands kaderen binnen de voorbereiding op de Europese kampioenschappen.

Tot de 21-koppige preselectie van de U16 Belgian Lions behoort één West-Vlaming: Lars Coppejans (Oostende). Coach is Pieter Pas.

In de 19-koppige preselectie van de U18 Belgian Lions treffen we onder meer Matt Rotsaert (Kortrijk, het voorbije seizoen Oostende), Jarne Elouna Eyanga (Oostende), Corentin Efono (Oostende), Jules Isebaert (Kortrijk), Siel Dedoelder (Kortrijk, het voorbije seizoen Oostende) en Eric Dibami Tomou (Oostende) aan. Jean-Marc Jaumin coacht deze ploeg.

Op het EK (5-13 augustus) zijn de U16 Lions ingedeeld in de A-divisie in het Macedonische Skopje. In de poulefase komen ze uit tegen Noord-Macedonië, Frankrijk en Litouwen.

De U18 Lions spelen van 21 tot 30 juli hun EK in de B-divisie in Matosinhos, Portugal en zijn in de poule ingedeeld bij Letland, Bulgarije, Zwitserland en Portugal.