“Zelfs als we kampioen worden, promoveren we niet”: clubbestuur KBB Oostkamp houdt de vinger op de knip

Tien op tien had KBB Oostkamp One behaald, tot het vorige vrijdag in Woluwe een allereerste competitienederlaag leed. Toch blijven de Merels helemaal alleen aan kop van het klassement in TDM2B staan, met uitzicht op play-offs en de titel. Toch besliste het bestuur zopas geen licentie aan te vragen voor TDM1 en bijgevolg de promotie te laten schieten.

Voorzitter Henk Thieren verdedigt de beslissing met de volgende argumenten: “Momenteel trekken we met attractief basketbal veel supporters aan. Wij zijn een gezonde club en willen dat in de toekomst ook blijven. In TDM1 spelen, brengt sowieso een meerkost van ettelijke duizenden euro met zich mee en in zo’n avontuur willen we ons niet storten. Daarnaast willen we niets toegeven op onze jeugdwerking. Zoals bij de meeste clubs is die verlieslatend, maar we blijven onze verantwoordelijkheid opnemen en trekken daarvoor goede, geschoolde coaches aan. Ten slotte blikten we ook even achteruit: we grepen twee keer de kans om te promoveren en dat liep evenveel keer met een retourtje af.”

Nieuwe vraagtekens

Ook ploegmanager Philip Meulebrouck schaart zich achter die beslissing: “We hebben de spelers en de coaches in alle openheid geïnformeerd en de beslissing geargumenteerd. De meeste spelers reageerden positief, temeer omdat ze beseffen dat de ploeg op het huidige niveau bijzonder goed draait.”

“De teleurstelling in de spelersgroep was groot” – coach Gerrit Major

Coach Gerrit Major twijfelt of alle spelers daarmee akkoord gaan: “De teleurstelling in de groep was groot. Uiteraard heb ik begrip voor de financiële bezorgdheid van het bestuur, maar ervaringen uit het verleden mogen niet wegen op de beslissing van vandaag.”

Of dat gevolgen zal hebben voor de onderhandelingen met het oog op de samenstelling van de spelersgroep voor volgend seizoen, is nog niet duidelijk. “Wij gaan resoluut voor een continuering en zetten maximaal in om Gerrit Major langer aan de club te binden”, zegt de Oostkampse voorzitter. “Meer dan de helft van de spelers tekende al bij en speelt ook volgend seizoen voor de Merels.” (MD)