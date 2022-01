Zeekapiteins sturen Antwerp Giants met twintiger naar huis

Gedurende 33 minuten nam Filou Oostende de leiding in de topper tegen Antwerp Giants. De overwinning van Oostende, dat inmiddels 15 op 15 boekt, is volkomen verdiend. De eerste plaats na deze nationale fase in de BNXT League staat nu ook mathematisch vast.

Heel vlot heeft een offensief dominant Oostende de Vlaamse topper tussen twee onvolledige teams gewonnen. Bij Oostende was Amida Brimah om gezondheidsredenen afwezig. Antwerp Giants telde drie zieken: Matt Tiby, Cameron Krutwig en Thijs De Ridder. Na een fout van Hands opende Bratanovic, bij afwezigheid van Brimah in de basis, de score aan de vrijworplijn.

Drie Mwema-bommen vanop de linkerflank kleurden de aanvangsfase: 11-13. Hands (8) en Mwema (9) namen de 17 eerste punten van Antwerp Giants voor hun rekening. Maar na de eerste Booth-bom (24-19) riep coach Smout zijn spelers bij zich. Niet alles was positief bij Oostende. De invalbeurt van Buysschaert was amper 18 seconden jong of hij hoorde al twee fouten.

Opmerkelijke situatie in de veertiende minuut. Bij een 34-30-tussenstand kreeg coach Gjergja niet meteen een reactie op zijn time-out-aanvraag bij de wedstrijdtafel. De coach van Oostende gromde luid en ref Krehic blies meteen een technische fout. Oostende duwde via van der Vuurst naar 44-34 door. Na 51-38 milderde Smout even met een driepunter maar Randolph, Buysschaert en Booth ploften 57-42-rustcijfers op het bord.

Tweede technische fout

Gillet (driepunter) en Bratanovic (tweepunter) spijkerden snel de twintiger (62-42) op het bord. Uiteraard gaf Antwerp Giants zich niet gewonnen. Drie bommen van Brown halveerden de kloof tot 62-53. Na een time-out van coach Gjergja deden Randolph en Booth de score opnieuw kantelen tot 72-54.

In de voorlaatste minuut van het derde bedrijf bezorgde ref De Lange een tweede technische fout en dus de uitsluiting aan coach Gjergja. Oostende leidde met nog twaalf minuten op de klok met 79-67. Van der Vuurst en Jantunen verhoogden het verschil tot zestien eenheden (88-72) aan het halfuur. De tussenstand van dat derde bedrijf, 31-30, was heel uitzonderlijk voor een topper.

In het vierde wedstrijdschuifje kon Antwerp Giants de thuisploeg niet meer bedreigen. Met een bom uit de rechterhoek legde Jantunen (goed voor 14 punten aan 80 procent) de centuryscore (100-82) vast. Buysse scoorde punt 111, Hands punt 91. Oostende won dus met 111-91. Randolph (26 punten, 5 rebounds, 3 assists, 3 steals) was de MVP van de match. Zo bleven de Zeekapiteins ook na vijftien speeldagen ongeslagen koploper. Antwerp Giants leed in de Versluys|Dôme zijn zesde nederlaag van deze competitie.

