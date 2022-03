Zeekapiteins kennen geen genade met Zwollenaren

Ook na 22 speeldagen blijft Filou Oostende ongeslagen in de BNXT League. Landstede Hammers uit Zwolle kwam er in de COREtec Dôme helemaal niet aan te pas. De Zeekapiteins wonnen met 83-54 tegen de Zwollenaren.

Nog steeds zonder Gillet en Buysse begon Oostende met Bratanovic en Jantunen in de basis-vijf naast Randolph, Booth en de dinsdag 39 geworden Djordjevic. Randolph opende met een lekkere bom de score. Na 3’18” prijkte al een verschil van tien eenheden op het bord. Randolph (8) en Jantunen (5) hadden de 13-2 voor Oostende geproduceerd. Na 6’58” plofte Brimah de twintiger (24-4) via een and one op het bord. Randolph (10), Jantunen (7), Brimah (3), Booth (2) en van der Vuurst (2) hadden de Oostendse punten aangetekend uit 6 op 11 tweepunters, 3 op 4 bommen en 3 op 3 vrijworpen. Bij die score kwam Brimah na een block shot slecht neer. Brimah trok nog tijdens de match naar het ziekenhuis. Pintelon verving hem. Na het openingskwart, waarin Oostende 15 van de 18 rebounds plukte, stonden al verwoestende 31-8-cijfers op het bord.

Achterwaartse dunk

Pintelon pakte uit met een aardige alley-oop op pass van Troisfontaines: 36-12, een nieuw maximaal verschil. Pintelon kreeg nog meer de handen op mekaar na een achterwaartse dunk op alley-oop-pass van Booth: 47-24. Iets later volgde een applausvervanging. Bratanovic lay-upte de 50-26-rustscore.

Conger knalde de eerste korf van het derde bedrijf door het netje, 53-26. Een and one van Radolph resulteerde na 22’16” in de dertiger: 56-26. Een zeebriesje later driepunterde Djordjevic naar een voorsprong van 35 eenheden: 61-26. Aan het halfuur stond dat verschil nog netjes (73-38) op het bord. Het maximale verschil bedroeg 37 punten na een korf van Randolph: 71-34.

Brimah valt uit

De jeugd kreeg al het vertrouwen van Gjergja in het vierde kwart. Het verschil kromp wat maar dat stoorde de pret niet. Alleen de vijf balverliezen in die matchfase stoorden. Uiteindelijk won Oostende lekker met 83-54. Bratanovic plukte maar liefst 16 rebounds (8 verdedigende en 8 offensieve) in 26’29”. Ook Pintelon baskette heel verdienstelijk met 8 punten aan 66 procent en 7 rebounds. Brimah is wegens een pijnlijke enkel out voor de twee komende duels tegen Heroes Den Bosch. (PR)