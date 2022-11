Zedelgem zoekt sponsor voor Europese campagne: “Mijn gemotiveerde G-sporters verdienen een beloning”

In Frankrijk en Duitsland krijgt elke sportclub die een G-team inschrijft een startkapitaal van 20.000 euro. In Vlaanderen trekt iedereen zijn plan, maar het is geen sinecure om alles financieel rond te krijgen.

Toch mag Zedelgem er prat op gaan om de beste rolstoelbasketploeg van België en Nederland te hebben. Vorig weekend werden de laatste wedstrijden van de eerste ronde van de BeNe-competitie afgewerkt. De Lions eindigden eerste en ontvangen in de ¼ finales van de play-offs Only Friends Amsterdam. Ze drongen ook al door tot de halve finales van de beker van Vlaanderen, waarin ze het opnemen tegen Orly Hasselt.

“Maar dat is niet alles”, vult coach Davy Van Heerswynghels aan. “We spelen dit jaar ook Europees en ontmoeten op Sardinië twee Italiaanse, één Franse en één Turkse club. Alleen de winnaar stoot door naar de eindfase, maar dat is niet eens onze grootste bezorgdheid. Veel liever vonden we snel een sponsor voor onze Europese campagne, iemand die ons project wil steunen en van dit Europese avontuur een uithangbordje wil maken.”

Peperduur

De leraar LO aan MIA Brugge noemt daarmee de grootste uitdaging voor de G-sporter. “Een stoel op maat kost gauw rond de 8.000 euro. Reken 15 spelers en een levensduur voor de stoel van een drietal jaar en je beseft dat deze vorm van revalidatie peperduur is. Bovendien stuurt onze overheid de mensen liever naar ziekenhuizen dan ze te ondersteunen voor hun sport.”

Toch was de keuze voor Van Heerswynghels snel gemaakt toen hij de vraag om te coachen kreeg: “Hét criterium was de aanwezigheid op de trainingen. Bij valide spelers moest ik keer op keer sleuren en smeken om met voldoende volk op de training te zijn. Mijn G-sporters zijn er altijd allemaal. Tegenover zo’n immense motivatie mag een minieme beloning staan.”

(MD)