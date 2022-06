Ze meet 1m73, pas 36 en puur Oostends: Portret van Gaëlle Bouzin, de eerste vrouwelijke trainer bij de nationale basketbalploeg

Al meer dan een kwarteeuw geniet Gaëlle Bouzin intens van basketbal, op en naast het terrein. Voortaan is ze niet alleen assistent-coach van Dario Gjergja bij Filou Oostende maar ook bij de Belgian Lions, onze nationale basketploeg.

Als speelster bij onder meer Koksijde en Knokke-Heist las Gaëlle Bouzin, van nature een guard maar in de praktijk op de vijf posities aan de slag, het spel al heel goed. Coach Ronny Seghers weidde in vele gesprekken met haar uit over de tactische aspecten. Op haar zestiende volgde ze trouwens al een coachesopleiding.

Zeven jaar geleden zette Gaëlle Bouzin, die als speelster steeds een jeugdteam trainde, de stap naar het coachen van mannenteams. Het was de eerste van veel stapjes. Ze ervaarde meteen goede en mindere aspecten: promotie in het eerste seizoen en afscheid na het tweede seizoen. Maar Sam Rotsaert had haar talent wel begrepen en nodigde haar meteen uit als assistent bij de basketschool van basket@sea. In dagelijkse trainingen leerde ze zelf ook veel bij en maakte ze tegelijk haar speelsters beter. “Elke dag zagen we hen hard werken en zo maakten ze vooruitgang”, weet Gaëlle Bouzin. In 2018 won haar Duva A-team, allemaal talenten uit de basketschool, het kampioenschap in Top Division One.

Dankbaarheid

Nog een jaar later maakte ze video-analyses voor Filou Oostende op vraag van Dario Gjergja. “Zo is het gegroeid tot wat het nu is”, merkt Gaëlle Bouzin op. Ze werd snel één van de twee assistent-coaches van de Filous. Deze week werd bekend dat Gjergja haar ook naast zich plaatst als assistent-coach van de Belgian Lions, de nationale basketploeg. Gaëlle Bouzin slaat geen stappen over maar ze zet wel snel extra stappen. “Ik had het geluk dat Sam Rotsaert me een kans gaf. Ook Dario Gjergja deed dat. Aan beiden heb ik veel te danken”, beseft Gaëlle Bouzin.

Video-analyses

“Ik doe veel voorbereidingswerk, vooral beelden van onze eigen wedstrijden verwerken zodat de coach het kon gebruiken om de spelers beter te maken. Ik zorg ervoor dat de coach van alles de juiste beelden heeft. Als je video’s moet maken, moet je weten wat de coach belangrijk vindt. Stelselmatig groeide dan ook mijn aanwezigheid op training. Bij mijn video-analyse hoort ook het knippen van aanvals- en defensiebeelden van de tegenstanders”, overloopt Gaëlle Bouzin haar takenpakket. “Ik was en ik ben heel ambitieus. Als je de kans krijgt om op training te leren en beter te worden, doe je dat graag.”

Tijdens een match durft ook Gaëlle Bouzin al eens naar de spelers te roepen. “Het is soms sterker dan mezelf”, lacht ze met een lichte blos. “We proberen snel te reageren op wat de tegenstander doet, zeker defensief bijsturen. We willen een seconde vroeger roepen zodat je speler klaar is”, besluit Bouzin die dit seizoen als eerste vrouwelijke coach een Champions League-match won. Met Oostende in Straatsburg. Gjergja was uitgesloten en Bouzin klaarde de klus. “Een wedstrijd om nooit te vergeten.” (PR)