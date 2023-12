XMas Tournament 2023 is samenwerking tussen regionale clubs , veel ploegen moeten weigeren

Wat in 2006 startte als een bescheiden jeugdbaskettornooi in Wevelgem, groeide uit tot een mastodontorganisatie met 175 deelnemers uit 18 landen. Geen teams uit Israël, maar wél drie uit Oekraïne. In de Lange Munte wordt op 27 december bij de reeks foto’s van gesneuvelde Oekraïense sporters een gedenkmoment georganiseerd samen met de leden van de Oekraïense club.

De organisatie onder leiding van Peter De Lepeleire probeert elk jaar de lat hoger te leggen, zowel organisatorisch als sportief, bij zowel jongens als meisjes. “Rolstoelbasket komt ook aan bod op 27 december. Dan is een open training voorzien, gevolgd door een wedstrijd Zedelgem-Rijsel. Op 30 december worden de G-basketwedstrijden gepland.”

Ambitieus

De kandidaten om deel te nemen worden geselecteerd uit het aanbod. “Helaas hebben we een kleine honderd ploegen moeten weigeren. Ik kijk heel hard uit naar een paar toppers die we voor het eerst konden strikken. Onze Men U19-competitie is wellicht sterker dan ooit: de Italiaanse vicekampioen (Borgomanero), de Finse kampioen (Drive Academy), de Tsjechische kampioen (GBA Praag) en een topper uit Slovenië (Slovan Ljubljana). Ook van een hoog aangeschreven basketbalacademie uit de States (Combine Academy), verwacht ik een en ander. Allemaal teams die voor het eerst komen. Daarnaast ook de Duitse kampioen (Alba Berlijn) en een paar traditionele deelnemers die altijd meedoen voor de prijzen: Atletas Kaunas, CBA uit Spanje en de top vier uit Nederland. Uiteraard ook alle Belgische toppers. Enkele teams spelen onder de naam E17. Dat zijn spelers van Kortrijk Spurs en ION Waregem. Beide clubs werken ook doorheen het seizoen nauw samen.”

Meisjesbasketbal

“We blijven ook heel veel aandacht besteden aan het meisjesbasketbal, want we willen op termijn het meest hoogstaande damestornooi in Europa worden. Wat ons betreft worden jongens en meisjes op dezelfde manier behandeld en vanaf volgend jaar willen we ook de Europese top dames in WU19 ontvangen.”

