Xander Pintelon verdedigt met KBGO derde plaats tegen ex-ploeg Oostkamp: “Verlies van vorige week achter ons laten”

KBGO Finexa Basket@Sea One verloor in Top Division One de topper van Antwerp Giants Two. De ploeg van coach Kris De Pauw blijft derde in de stand, maar moet wel vol aan de bak in de resterende matchen.

Dit weekend wacht Oostkamp, voor Xander Pintelon een duel met zijn ex-ploeg.

Wet van de sterkste

Tot aan de rust kon KBGO volgen, maar dan moest het de wet van de sterkste ondergaan tegen competitieleider Antwerp Giants Two (62-87). “Het was een enorme nederlaag”, geeft Xander Pintelon meteen toe. “Ik had voor de wedstrijd het gevoel dat we konden winnen. De Giants hebben ons veel pijn gedaan door onze screen defence goed aan te pakken en de aanvallende rebounds. Daardoor kregen ze meer tweede kansen en werkten ze die gemakkelijk af. Het is jammer om zo’n nederlaag mee te maken, maar dat moet ons meer motivatie geven om te winnen tegen Oostkamp.”

Dat wordt voor Pintelon een bijzondere wedstrijd. Vooraleer hij bij KBGO kwam, speelde Pintelon jarenlang bij Oostkamp. “Opnieuw tegen mijn oude ploeg te spelen geeft altijd wel een ander gevoel, zeker nu het in Oostkamp is. Het is terugkeren naar de zaal waar ik leerde basketten. Ik kijk er dan ook naar uit en zal met veel plezier op het terrein staan. Het is daarnaast ook een heel belangrijke wedstrijd. We moeten deze derby winnen om het verlies tegen Antwerpen weg te spoelen.”

Derde plaats

Ook voor het klassement is de wedstrijd van cruciaal belang. “We willen heel graag de derde plaats vasthouden”, besluit Pintelon. “Daarvoor mogen we niet veel steken meer laten vallen. De kloof met de twee ploegen voor ons is te groot geworden om nog van meer te dromen.” (BV)

Zaterdag 2 april om 20.45 uur: KBBC Oostkamp One – KBGO Finexa Basket@Sea One.