Xander Pintelon van Oostende is uitblinker bij Young Belgian Lions

Twee spelers van de Oostendse basketbalschool behoren tot de selectie van de Young Belgian Lions die aan het EK deelnemen.

Op het Europees Kampioenschap U20 in het Montenegrijnse Podgorica hebben de Young Belgian Lions hun openingsmatch in groep A met 76-64 gewonnen tegen Slovenië.

Uitblinker bij de Belgen in de Bemax Arena was Xander Pintelon (Filou Oostende) die goed was voor 25 punten (4 op 5 tweepunters, 4 op 8 bommen en 5 op 7 vrijworpen), 5 rebounds en 1 assist in 35’20”. Ozzy Massey (KBGO Finexa Basket@Sea) realiseerde 4 punten (0 op 2 tweepunters, 1 op 3 bommen en 1 op 2 vrijworpen) en 1 rebound in 20’24”.

(PR)