Xander Covens over seizoen van KBGO Three: “Doelstelling nu al bereikt”

KBGO Finexa Basket@Sea Three raast door de competitie in eerste provinciale. Met zeven op zeven is het team van coach Bert Wyseur nog altijd ongeslagen. Dit weekend staat de zestiende finale van de Beker van West-Vlaanderen op de agenda.

KBGO gaat voor de beker op bezoek bij Basket SKT Ieper Three, een ploeg uit de andere poule van eerste provinciale. “We willen zover mogelijk geraken in de bekercompetitie”, zegt Xander Covens. “Ieper is een goede ploeg, dus verwacht ik een leuke wedstrijd. Wij moeten proberen ons spel te spelen en het tempo hoog te houden; dan maken we zeker kans.”

Het seizoen loopt bijzonder positief. “We staan eerste en hebben nog geen match verloren. De sfeer zit goed, en ik heb het gevoel dat we elke week beter worden. Ik denk dat we veel mensen verrast hebben met onze start; nu moeten we onze goede start bevestigen. Voor het seizoen was ons doel top vier in onze poule, zodat we na nieuwjaar met de topploegen konden meespelen. Die doelstelling hebben we nu al behaald, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het nu rustiger aan gaan doen. We moeten onze doelen aanpassen en ambitieus blijven. Er ligt geen druk bij ons en we zijn van niemand bang.”

(BV)