X-Mas Tournament verwelkomt liefst 155 teams uit 13 landen

De organisatie van het X-Mas Tournament, onder leiding van Peter De Lepeleire, is fier een full option tornooi te kunnen aankondigen. Er is, naast een kwaliteitsvol deelnemersveld, extra werk gemaakt van vernieuwing in het randgebeuren. Woordvoerder Steph Adams licht toe.

“De editie 2020 ging volledig de corona-mist in. Gelukkig hebben we vorig jaar een beperkte editie kunnen laten doorgaan met zestien ploegen, helaas zonder publiek, maar wel met de FIBA-stage voor internationale refs”, zegt Adams, die niet vergeet de hele vrijwilligersploeg in de eer te betrekken. “Straks hebben we weer een complete editie met veel buitenlandse ploegen, die zich graag in de kijker willen spelen. De FIBA-stage is er gelukkig ook.”

“Er waren goeie contacten met drie Amerikaanse ploegen en onder meer ook met Rome, maar die trokken hun inschrijving in. De hoge prijs van de vliegtuigtickets was de reden. Uiteindelijk hebben we toch 155 teams uit 13 landen kunnen bijeenbrengen. Het G-basket komt ook aan bod, met een competitie met veertien ploegen, op twee niveaus. Voor de coaches is op 27 december een coach clinic, met de Italiaanse coach Mangone (Serie A, Italië) en de assistant coach van de Servische nationale ploeg, Nenad Trunic. Inschrijven kan nog.”

“We zijn ook fier om te kunnen aankondigen dat Kortrijkzaan Servaas Buysschaert, in 2016 en 2018 MVP op ons tornooi, het peterschap van onze organisatie heeft aanvaard.”

De weg naar de finale wordt een goede test om met druk te leren omgaan

“We ontvangen ook een Oekraïens meisjesteam”, zegt organisator Peter De Lepeleire. “De coach had zelf contact opgenomen. Ze waren heel gemotiveerd om deel te nemen. Ze verblijven in Letland, omdat het in hun eigen land heel moeilijk geworden is om nog te sporten. Jammer dat Israël te laat was om in te schrijven. We zaten al bomvol in de reeksen waarin ze wilden meespelen.”

Lego-dorp

Steph Adams: “Voor het eerst hebben we een e-sports-event gekoppeld aan het baskettornooi. NBA2K is een computergame, basket uiteraard. Sponsoring daarvoor komt van de partners stad Kortrijk, Howest, Signpost, Skyline Communications en SpectralBot. Negen Howest-studenten in de richting e-sports zorgen mee voor de begeleiding.”

“Een tweede luik in het randgebeuren is een Lego-dorp, genaamd Bricks and Basket, met diverse standhouders die iets basket-gerelateerds voorbereid hebben. Er komt een échte Lego-master en we voorzien workshops. Gangmaker daarvan is Jurgen Hollevoet, een voormalige Kortrijkse basketspeler.”

Waregem favoriet

De U14 meisjes van ION Basket Waregem zijn favoriet voor eindwinst.

“Als je de recentste uitslagen van mijn ploeg bekijkt, dan moeten we niet onder stoelen of banken steken dat we willen meedingen voor eindwinst”, vertelt coach Nils Vandewoestyne. “In de eerste ronde van de competitie zijn we ongeslagen. De ploeg kreeg in het tussenseizoen een kwaliteitsinjectie met Ana-Belén De Decker, Yara Depaepe en Tess Roels. We degradeerden de tegenstand als het ware. Het is hopen op meer weerwerk in het tweede luik, van de Waalse ploegen zoals Panthers Luik en Pont de Loup.”

“In de eerste ronde van het X-Mas Tournament spelen we tegen Jeunesse Sportive Dottignies, Phantoms Boom en Pont De Loup. Die wedstrijden werken we af in Dottignies. Op papier haalbare kaarten. Enkel tegen Boom kwamen we al te staan, in competitieverband. Het werd 86-42 en 36-69 in ons voordeel. De weg naar de finale moet zeker te doen zijn. Dit is, naast de Beker van Vlaanderen en het Belgisch kampioenschap, een van de drie doelen dit seizoen. Het zal een goeie test zijn om met druk te leren omgaan.”