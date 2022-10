Wytewa Roeselare Two tegen buur Izegem: “Nieuwe match, nieuwe kans”

Zowel vorig als dit weekend neemt Wytewa het in tweede provinciale B op in en tegen de buren uit Izegem. Bij Wytewa hopen ze op een betere wedstrijd dan vorige week, maar hebben ze met heel wat blessures te maken.

“De seizoenstart is wat wisselvallig begonnen. We zitten nog enorm ver weg van ons niveau”, zegt de 25-jarige Alexy Thomas uit Izegem, die HSE-coördinator is bij Hydro Extrusion in Lichtervelde. “Onze twee gewonnen matchen hebben we puur op inzet gewonnen. Verdedigend deden we het vorig weekend niet slecht tegen Basket Izegem. Tot het laatste quarter. Maar aanvallend was dit veruit de slechtste match van het seizoen. We geraakte niet in ons spel en leden ook onnodige balverliezen. Als je niet kan scoren, kan je ook geen match winnen.”

“Voor zaterdag denk ik dat we vooral naar onszelf moeten kijken en uitgaan van onze eigen krachten. We kunnen tegen elke ploeg winnen, maar ook verliezen. Ik denk dat Izegem vooral zijn eigen spel zal blijven spelen, maar ik denk dat wij dat ook gewoon moeten doen. Vorig weekend hadden we een offday – ook door heel wat blessures. Deze week is er een nieuwe wedstrijd, dus een nieuwe kans.”

Groot blessureleed

“We zitten in een reeks waar iedereen van iedereen kan winnen, maar dus ook kan verliezen. We moeten vooral mikken op die eerste vier in het klassement om zo uit de gevarenzone te zijn in de tweede ronde. Het zal niet makkelijk zijn, maar alles is mogelijk in deze reeks. Al zal er veel van onszelf afhangen.”

“We moeten vooral wat structuur in de ploeg krijgen. We zitten momenteel met heel wat geblesseerden en afwezigen. Dat maakt het moeilijk om structuur in de ploeg te krijgen, als er telkens weer spelers wegvallen. Ook door al de afwezigheden zijn we verre van voltallig op training. Moeilijk om zo iets op te bouwen.”

“Guard Emile Declercq zal waarschijnlijk de rest van het jaar afwezig zijn. Guard Yulian Dehullu is waarschijnlijk nog een maand out. Forward Willy Paulina Pena is waarschijnlijk nog enkele weken tot een maand out met een beenblessure, en center Martijn Geldhof – oogblessure – keert normaal volgende week terug.”

“Tomma Boeve was aanwezig op de match in Izegem, maar heeft niet meegedaan omdat hij last had tijdens de opwarming. Tijdens die match is er ook iemand op Kevin Devos’ enkel beland. Ik weet nog niet of beide forwards speelklaar zullen zijn.” (RV)

Zaterdag 29 oktober om 17.30 uur: Basket Izegem Two – Wytewa Roeselare Two